Planet Manga annuncia “Berserk Deluxe 1: Eclipse Limited”

Berserk ha avuto un ritorno incredibile in questo 2022 e insieme al ritorno della serializzazione del manga successivamente alla scomparsa dell’autore Kentaro Miura, anche tutto il mondo si è adoperato a questo grande ritorno e nello specifico Panini Comics e Planet Manga hanno fatto e stanno facendo la loro parte a tal proposito.

Dopo l’annuncio riguardante il ritorno di Berserk nella sue serie regolari, ovvero quella sottiletta e quella comprensiva di più capitoli, anch’essa ornata da una variant del costo di 19,90 euro comprensiva di un quadretto esclusivo, è stata annunciata la Berserk: Deluxe Edition, un’edizione ambita e attesa dal pubblico in uscita a novembre.

Questa nuova edizione rispecchia quella già pubblicata in inglese e anche prezzo, pagine e copertina sono identiche a quella già presenti in un’altra lingua. Il prezzo per volume è di cinquanta euro proprio come quella già citata.

D’altro canto Panini e Planet devono distinguersi dalla massa e ovviamente oggi hanno annunciato una variant dedicata a questa bellissima edizione di prossima uscita. BERSERK DELUXE #1 ECLIPSE LIMITED sarà il nome di questa edizione e il suo costo si aggira sui 200 euro. Le copie sono limitate a 216 per un ottimo motivo.

Come ben sapete 216 è un numero importante in Berserk, visto che riguarda appunto la drammatica Eclissi (visto che si ripete ogni 216 anni), uno degli eventi più drammatici di sempre nella storia dei manga e degli anime. Quindi questa variant sarà veramente costosa e le copie saranno limitate a 216. Non abbiamo altre info al riguardo, proprio come dice il post:

Una singola variant per la serie manga più attesa dell’anno. A novembre, in esclusiva su panini.it, arriva BERSERK DELUXE #1 ECLIPSE LIMITED: un’edizione unica, in sole 216 copie, dedicata ai collezionisti al prezzo di 200 €. Ulteriori dettagli in futuro. L’eclissi è vicina.

Sicuramente un pezzo da collezione mozzafiato che farà impazzire tutti gli appassionati. Sfortunatamente i pezzi sono davvero pochi e sicuramente andranno a ruba appena messi in vendita. Visto che il Lucca Comics si avvicina però è possibile che anche questa variant avranno a che fare con la fiera, anche se non abbiamo certezze.