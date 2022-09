Berserk: The Golden Age Arc – Memorial Edition TV è la riproposizione della trilogia cinematografica tratta dall’opera manga originale Berserk, del compianto Kentaro Miura. Una nuova versione per la TV sarà proposta ai fan durante il mese di ottobre e per celebrare l’evento è stato pubblicato un nuovo promo all’ Aniplex Online Fest 2022.

La nuova clip di quasi due minuti ripercorre l’intera epopea di Gatsu e l’Armata dei Falchi, fino al tragico epilogo dell’Eclissi. Nel corso del tempo però, nonostante i film siano stati ampiamente apprezzati l’anime del 1997 è ancora quello con maggiori elogi e forse per questo stanno provando a reinserire il franchise di Berserk nel mondo anime.

Al momento infatti non abbiamo una trasposizione animata moderna dell’opera di Miura, è presente solo quella sfortunata del 2016 che è stata amaramente bistrattata dai fan per via dei suoi scivoloni durante alcune scene e la maggior parte delle animazioni che usavano delle forme ibride della CGI.

Qualche anno fa infatti la CGI usata nella serie del 2016 di Berserk era ancora acerba e lo Studio di Animazione che si è occupato dal prodotto di certo non ha aiutato determinate mancanze, facendo anche peggio dal lato tecnico.

Fortunatamente da come possiamo anche vedere su Dragon Ball Super: Super Hero la tecnica di animazione ha fatto dei passi avanti e questa trilogia potrebbe essere il primo passo verso un nuovo volto animato dell’anime tratto dall’epopea sanguinaria firmata Kentaro Miura.

Berserk: The Golden Age Arc – Memorial Edition TV ha un nuovo video promo!

Intanto vi lasciamo al promo discusso in questa sede di Berserk: The Golden Age Arc – Memorial Edition TV, che ci ricordiamo uscirà il primo ottobre e proporrà una nuova visione della trilogia cinematografica di Berserk uscita tra il 2012 e il 2013. Riportiamo tutto tramite ANN.

La clip infatti conferma la stessa versione di 10 anni fa ma allo stesso tempo cerca anche di donare una piccola e nuova linfa all’opera, al fronte probabilmente di un futuro più radioso per la trasposizione animata dell’opera.

In un periodo così prolifico per anime e manga è impensabile che Berserk non abbia ancora una nuova serie TV degna del suo nome e con questa Memorial Edition speriamo in un ottimo punto di partenza.

