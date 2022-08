One Piece: svelato un antico segreto di Wano!

One Piece ha ripreso la sua corsa introducendo due nuovi capitoli. La ciurma di Cappello di Paglia si trova ancora su Wano dopo la conclusione dello scontro violento per rovesciare la tirannia di Kaido.

Al momento tutti stanno festeggiando il grandioso e tanto atteso successo. Tuttavia lo Shogun Monosuke, Yamato e i foderi rossi stanno affrontando una minaccia, ossia l’ammiraglio Ryokugyu. L’obiettivo del nemico è prendere la testa di Rufy ma non sarà facile per lui.

Inoltre il capitolo 1055 svela un segreto incredibile relativo a Wano. Il tutto emerge mentre Nico Robin e Trafalgar Law si trovano in un labirinto sotterraneo guidati dal padre di Oden Kozuki. La coppia è determinata a saperne di più su Road Poneglyph, ma l’artefatto stesso passa in secondo piano dopo che viene rivelato che il paese di Wano attuale che conosciamo non è l’originale.

Si scopre che l’originale si trova sott’acqua, sommersa tanti anni prima. Dunque il Wano che abbiamo conosciuto risorge sui fianchi di una montagna.

Secondo la storia perduta del paese, Wano era un’isola piatta in un punto con un’enorme montagna al centro. “Ad un certo punto, intorno all’isola sono cresciute grandi mura che si sono riempite di acqua piovana. La gente ha dovuto abbandonare le loro città allagate e ha creato una nuova terra sul fianco della montagna per un nuovo paese“, condivide l’ex Shogun.

La terra originaria custodisce quello che Nico Robin sta cercando e che ha sempre sognato di studiare. Trovano finalmente il tanto cercato Poneglyph arrivando a tre. Adesso ne manca solo un altro da individuare per poter così raggiungere Laugh Tale. Inoltre sempre nelle profondità del paese di Wano si trova una delle armi ancestrali, situata però in un punto inaccessibile fisicamente se non forzando il passaggio.

Ricordiamo anche che mancano ormai pochissimi giorni al debutto nei cinema giapponesi del quindicesimo lungometraggio di One Piece, Red. Questo si concentrerà sui segreti di Shanks e in occasione dell’arrivo del film la serie animata ha previsto alcuni episodi che si collegheranno ad esso.