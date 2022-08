Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-08-01T17:00:43+02:00 Autori: Kazuki Takahashi Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 14,90 Brossurato – B/N Data di pubblicazione: 30/06/2022

Yu-Gi-Oh Complete Edition 1 mette in atto tutto quello che l’autore aveva in serbo per la serie, come ad esempio la sua vena oscura e drammatica che attingeva dalla Mitologia Egizia, regalando dei personaggi vari e vicende esaltanti, disturbanti e uniche.

Nell’intero volume infatti, si fa riferimento solamente ad un solo capitolo del famoso gioco di carte (chiamato in originale Magic & Wizards) visto che l’input iniziale della serie era totalmente diverso.

La passione di Kazuki Takahashi per i giochi di strategia era evidente e quindi l’autore nelle sue storie ha sempre cercato di variare.

L’idea iniziale è stata stravolta non solo per ordine dell’editore ma anche dal pubblico, che a gran voce chiedeva un approfondimento di quel meraviglioso gioco di carte introdotto nei primi capitoli della serie, dove il Drago Bianco Occhi Blu rubava la scena a tutti.

La presenza di Exodia, come avviene nell’anime, non è minimamente presente in questo primo volume, che “cambia le carte in tavola” non solo su queste piccole cose ma anche in tanti elementi, come ad esempio dialoghi, personaggi e tanto altro.

Tra le prime cose che saltano all’occhio troviamo sicuramente la diversità dei personaggi presenti nell’opera originale (sempre paragonando il tutto all’anime ndr) visto che questi ultimi cambiano non solo di nome, ma anche di carattere, ribaltando non solo nomi e vicende, ma anche i rapporti che hanno con lo stesso Yugi e il mondo circostante.

Il manga originale non è minimamente incentrato sul mondo della carte collezionabili ma anzi, va totalmente nella direzione opposta visto e considerato che l’autore, come accennato in precedenza voleva raccontare una storia diversa, con un morale e un cuore più stratificato e complesso.

Un volto diverso, che raccontava una storia diversa!

Yu-Gi-Oh Complete Edition

Jonouchi, Honda e Anzu sono i tre amici di Yugi che nel corso della storia impareranno a conoscerlo ed accettarlo per quello che è, ovvero una persona pura e dal cuore nobile con una predisposizione nell’aiutare gli altri.

Temi presenti in Yu-Gi-Oh! come la solitudine, l’esclusione e il bullismo sono al centro di tutto, e la basi su cui si regge la storia è davvero solida e sfaccettata, dato che spesso contiene citazioni storiche e numerosi giochi di strategia, che rendono la scrittura pregiata, scorrevole, piacevole ed anche intrigante, portando al pubblico anche argomenti nuovi.

Il tutto è sostenuto da una bellissima impostazione delle tavole, dato l’enorme lavoro dell’autore nel mettere in risalto sia le gag che le sequenze più disturbanti, regalando uno stile unico che ancora oggi, dal 1996, fa la sua spettacolare figura quando si rivolge al suo pubblico.

Insomma la storia originale non ha nulla a che vedere con l’anime che ha reso famoso il franchise, dato che, come esplicato in questa recensione, l’autore ha voluto raccontare altro, nonostante l’enorme richiesta da parte del pubblico differente da quella stimata da lui stesso.

Fermo restando che ancora oggi, l’autore ha portato al mondo uno dei giochi più influenti di sempre, capace di creare amicizie in tutto il mondo, interconnettendo qualsiasi utente e appassionato di Yu-Gi-Oh!