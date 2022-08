Black Clover: il manga ritorna con una lettera indirizzata ai fan

Dopo una lunga pausa per permette a Tabata di lavorare sull’arco finale, il manga di Black Clover è tornato! All’inizio di quest’anno, i fan avevano appreso che il manga di successo stava andando in una pausa di circa tre mesi e il mangaka Yuki Tabata aveva promesso di riprendere il lavoro il prima possibile. Ora, Shueisha ha segnato il ritorno di Black Clover con un nuovo capitolo.

Yuki Tabata ha rilasciato una lettera speciale ai fan per commemorare il traguardo. La nota arriva nella versione più recente di Weekly Shonen Jump poiché è appena giunta in Giappone. Il mangaka dunque ha scritto una bella lettera ai lettori per celebrare il ritorno di Black Clover, ed è stato lì che l’artista ha ringraziato tutti per il loro continuo supporto.

L’aggiornamento arriva direttamente della pagina Twitter ufficiale blackclover_off. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Tabata dice che dopo una pausa di tre mesi, è lieto di annunciare che la serializzazione di Black Clover è tornata! È stata una pausa sicuramente lunga, ma ha fatto del suo meglio per superare le aspettative per questo atto finale.

Il mangaka aggiunge anche che da questo momento in poi, Asta e i suoi amici affronteranno sfide ancora più grandi per diventare l’Imperatore Magico. Ricordiamo che c’è anche un film anime in arrivo, e Tabata promette che farà del suo meglio per non essere sopraffatto dai difficili programmi settimanali.

Infine nelle lettera ringrazia tanto tutti gli appassionati di Black Clover che hanno pazientemente aspettato il ritorno del manga.

Naturalmente, questo capitolo del ritorno è piuttosto denso di contenuti. Non solo si concentra sulla confessione finale di Asta, ma ci sono cose più indecenti che accadono.

Asta è il protagonista principale e viene abbandonato da neonato con Yuno nello stesso giorno presso la stessa chiesa. Da allora sono inseparabili. Fin da bambini si promettono di diventare i prossimi Wizard King. La loro differenza di capacità però è evidente. Yuno è abile in campo magico. Asta invece non è proprio capace di usare la magia. La magia però è tutto in Black Clover, dunque Asta si allena ogni giorno per poter realizzare anche solo l’incantesimo più semplice, ma senza alcun risultato. Un giorno però, quando Yuno si trova in difficoltà, si risvegliano i misteriosi poteri magici di Asta.