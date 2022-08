Con l’arrivo di Namor in Black Panther: Wakanda Forever e i prossimi progetti legati a Fantastic Four e X-Men, ormai quasi tutti i personaggi classici più importanti della Marvel sono stati introdotti nel Marvel Cinematic Universe.

C’è però ancora una manciata di personaggi, che hanno fatto il loro esordio sui titoli più classici della casa editrici, tra gli anni ‘40 e l’era dei grandi successi di Stan Lee e Jack Kirby, che non si sono ancora visti su schermo. Andiamo a scoprirli insieme.

MCU: 5 classici personaggi Marvel che devono ancora esordire

Torcia Umana Originale Dr. Druido Balder Ka-Zar Phantom Rider

La Torcia Umana Originale

Prima apparizione: Marvel Comics 1 – 1939

La Torcia Umana originale è uno dei più classici personaggi Marvel, creato da Carl Burgos sullo storico Marvel Comics #1 (ed essendone il protagonista assoluto della copertina).

Si trattava del primo albo della casa editrice in cui fecero il loro esordio anche Masked Raider e Namor, il quale però era stato presentato anche in un albetto distribuito in alcune sale cinematografiche qualche mese prima, Motion Pictures Funnies Weekly (esperimento fallito che si trasformò poi appunto in Marvel Comics).

La Torcia Umana originale era un androide creato dal Professor Horton, che per un difetto di costruzione si infiammava a contatto con l’aria. Presa coscienza di sé e imparato a controllare la sua combustione, prese il nome di Jim Hammond e divenne uno dei più importanti supereroi Marvel (prima ancora che si chiamasse Marvel), diventando anche il protagonista del primo crossover della storia quando si scontrò con Namor.

Quando Stan Lee e Jack Kirby crearono i Fantastici Quattro, decisero di rispolverare quello che un tempo era uno dei personaggi di punta della casa editrice, ma mantennero solo il nome ed i poteri, reinventandolo completamente come Johnny Storm. Anni più tardi però il personaggio fu recuperato, sia nel presente che raccontando le sue gesta durante la Seconda Guerra Mondiale nel gruppo degli Invasori, insieme a Namor e Captain America.

In realtà gli spettatori particolarmente attenti possono aver visto un cameo di Jim Hammond, nel classico cilindro di vetro protettivo, durante la carrellata della Stark Expo del 1941 in Captain America: Il Primo Vendicatore.

Dr. Druido

Prima apparizione: Amazing Adventures 1 – 1961

Poco prima dell’esordio dei Fantastici Quattro, Stan Lee e Jack Kirby proposero le storie del Dr. Droom, una sorta di investigatore del paranormale che in seguito avrebbe adottato un costume da supereroe e cambiato il suo nome in Dr. Druid (per evitare confusione con Dr. Doom).

Recuperato dallo scrittore Roger Stern sul finire degli anni ‘70, Anthony Ludgate (poi Anthony Druid) venne poi presentato come una sorta di predecessore del Dr. Strange e divenne un membro degli Avengers, prima di cadere vittima delle macchinazioni di Ravonna Renslayer e tradire il gruppo.

Balder

Prima apparizione: Journey Into Mystery 85 – 1962

Incredibilmente, con quattro film di Thor all’attivo e apparizioni di asgardiani anche nei film degli Avengers e in Agents of SHIELD, il personaggio di Balder non ha mai fatto la sua apparizione nel Marvel Cinematic Universe.

Creato da Stan Lee e Jack Kirby sulla base del personaggio mitologico, Balder è da sempre raffigurato come uno dei guerrieri più valorosi di Asgard. In tempi più recenti è stato rivelato che, anche nel Marvel Universe, è figlio di Odino ed è quindi stato incoronato re di Asgard, ma in seguito è morto difendendo il reame e quindi finì nel Valhalla. Tornato in vita, ora è membro della Lega dei Regni, viaggiando per i nove Regni assicurando giustizia dove è richiesto.

Ci è mancato poco che facesse il suo esordio in Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il suo ruolo era stato discusso con l’attore Daniel Craig, e sarebbe dovuto essere uno dei membri degli Illuminati.

Ka-Zar

Prima apparizione: X-Men 10 – 1965

Creato da Stan Lee e Jack Kirby sul modello di un personaggio omonimo degli anni ‘40 nato sulle riviste pulp e trasportato sui fumetti da Ben Thompson, Ka-Zar è fondamentalmente la versione Marvel di Tarzan, con la differenza che vive nella giungla della Terra Selvaggia, dove gli uomini convivono con i dinosauri.

In tempi recenti ha ricevuto dei superpoteri che lo collegano direttamente alla giungla della Terra Selvaggia, facendone un soggetto perfetto per storie che affrontino temi ambientalisti e di preservazione dell’ambiente.

Phantom Rider

classici personaggi marvel



Prima apparizione: Ghost Rider 1 – 1966

Personaggi legato al filone degli eroi western che andavano di moda negli anni ‘50, Phantom Rider ha esordito con il nome di Ghost Rider in un tentativo di legare maggiormente il genere western ai supereroi che stavano conoscendo un grande successo.

Originariamente era stato creato da Dick Ayers per un’altra casa editrice negli anni ‘50, ma l’autore poi lo ripropose alla Marvel negli anni ‘60, modificandone la storia ma mantenendone l’aspetto.

Qualche anno dopo, con l’introduzione del più famoso Ghost Rider motociclista, il suo nome venne modificato in Night Rider, ma essendo un termine legato al Ku Klux Klan e data l’infelice accostamento al look del personaggio (un cowboy incappucciato vestito completamente di bianco) decisero di modificarlo ulteriormente in Phantom Rider.

Originariamente Carter Slade era un semplice giustiziere che utilizzava dei trucchi per apparire più minaccioso nella notte, in seguito il personaggio di Phantom Rider divenne un vero e proprio fantasma, arrivando ad operare anche ai giorni nostri possedendo il suo discendente Hamilton Slade.