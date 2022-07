Black Panther: Wakanda Forever – Le prime immagini di Namor, Ironheart e altro ancora

Con l’uscita di Thor: Love and Thunder ormai imminente sta per iniziare la campagna promozionale di Black Panther: Wakanda Forever, che uscirà nelle sale il 10 novembre, ed iniziano a trapelare le prime immagini di alcuni personaggi, tra cui l’ormai sicuro Namor, il Sub-Mariner, e il nuovo look di protagonisti come Shuri.

Il profilo Twitter MCU Facility ha infatti diffuso alcune immagini promozionali riguardanti Black Panther: Wakanda Forever, che confermano anche che quell’immagine sfuocata circolata qualche mese fa era effettivamente riferita a Namor, il primo personaggio Marvel della storia dei fumetti, che sarà interpretato da Tenoch Huerta.

Creato da Bill Everett nel 1939 per Motion Pictures Funnies Weekly #1, unico numero mai realizzato di una rivista che doveva essere distribuita nelle sale cinematografiche americane, il personaggio fu poco dopo proposto sulle pagine di Marvel Comics #1 della Timely Comics, antesignana della Marvel, e divenne uno dei personaggi di punta della casa editrice negli anni della Guerra.

Tra le altre immagini del merchandise ufficiale del film leakate da MCU Facility vediamo anche il personaggio di Attuma, storico antagonista di Namor, creato da Stan Lee e Jack Kirby su Fantastic Four #33 del 1964.

Sono state diffuse anche varie immagini del logo e di altre scritte riguardanti Ironheart, l’eroina intepretata da Dominique Thorne che debutterà in Wakanda Forever prima di sbarcare su Disney+ con la sua serie personale. Da quanto si può intuire, dal logo con la scritta “Armor Mark 1”, l’alter ego di Riri Williams comparirà in versione corazzata già in questo film.

Infine possiamo vedere un’immagine ben definita di Okoye e Shuri: se la prima mantiene sempre la solita divisa da Dora Milaje, la sorella di T’Challa fa sfoggio di un nuovo taglio di capelli e di una nuova tuta molto più semplice e mondana rispetto al costume da combattimento tribale indossato nel primo film.

Il primo trailer di Black Panther: Wakanda Forever dovrebbe uscire a breve, forse in occasione del panel dedicato ai Marvel Studios in programma alla San Diego Comicon sabato 23 luglio.