Namor, signore di un mondo invaso dai mari nella nuova miniserie Conquered Shores

In procinto di fare il suo debutto sul grande schermo in Black Panther: Wakanda Forever, Namor il Sub-Mariner sarà protagonista di una nuova miniserie, Conquered Shores, in uscita per la Marvel ad ottobre.

Ambientata 100 anni nel futuro, Namor the Sub-Mariner: Conquered Shores vedrà colui che un tempo era noto come il principe vendicativo di Atlantide fare i conti con l’innalzamento del livello dei mari. In un mondo oramai completamente invaso dalle acque, Namor non è più il re di Atlantide e signore dei mari, ma il vero e proprio dominatore di tutto il pianeta.

Lo scrittore di Namor the Sub-Mariner: Conquered Shores Christopher Cantwell (autore anche di Iron Man e Doctor Doom, oltre che ideatore della serie tv Halt & Catch Fire) ha presentato la miniserie su Twitter, anticipando alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso della storia disegnata da Pasqual Ferry.

This is a very, very special thing: I’m getting to do a Namor the Sub-Mariner comic.

This is the first idea I ever blind pitched to Marvel and I’m thrilled that they said yes.

The story takes place 100 years into the future on a mostly flooded Earth. Namor rules the world… pic.twitter.com/7v7azIUIJw

— Christopher Cantwell (@ifyoucantwell) July 15, 2022