La Fenice non è solo la madre di Thor ma anche di… Galactus?!?

In Defenders: Beyond Al Ewing e Javier Rodriguez proseguono il loro viaggio alle origini dell'Universo Marvel

Sulle pagine di Avengers Jason Aaron ha suggerito che l’entità cosmica nota come Fenice possa essere la vera madre di Thor, ma ora il suo collega Al Ewing rilancia identificandola addirittura come la madre di Galactus!

CBR ha pubblicato l’anteprima di due cover per la prossima serie Defenders: Beyond, una delle quali vede la madre di Galactus affermare definitivamente di essere diventata la prossima Fenice della Marvel.

La cosa curiosa è che Taaia, la madre di Galactus apparsa per la prima volta nella miniserie Defenders di Ewing e Javier Rodriguez dell’anno scorso, è un personaggio originario, come Galactus, del Sesto Cosmo, l’universo che esisteva prima di quello in cui si è sviluppata la Storia Marvel come la conosciamo.

E in Storia dell’Universo Marvel, di Mark Waid e dello stesso Rodriguez, si sottolineava come la stessa Forza Fenice provenisse dall’universo precedente, come Galactus (che era la voce narrante della storia).

Defenders: Beyond #3, terzo numero della serie introdotta dalla storia di Ewing su Thor 24/750, sarà firmato sempre dallo scrittore Al Ewing e dall’artista Javier Rodríguez, con una copertina variant di Ben Caldwell. La copertina di Rodriguez per il numero rivela che la Forza Fenice della Marvel ha trovato una nuova casa in Taaia, la madre di Galactus. La sinossi del numero recita:

“I Difensori di Loki riescono a sfuggire al Secondo Cosmo e all’Arcano, ma Taaia è gravemente ferita nel processo e nessuna delle competenze di Loki o Blue Marvel sembra essere d’aiuto. Entra: la Fenice! Ma qual è il prezzo di un aiuto di una costante universale…?”

Mentre Taaia prende il controllo della Forza Fenice in Defenders: Beyond #3, non è chiaro se rimarrà l’avatar dell’entità cosmica una volta conclusa la miniserie. Nell’attuale serie di Avengers di Jason Aaron e Javier Garrón, Echo/Maya Lopez è stata scelta per diventare la prossima Fenice dopo aver combattuto contro Namor durante la trama di “Enter the Phoenix“. La Marvel ha anche anticipato che la misteriosa connessione di Thor con la Phoenix Force che sarà ulteriormente esplorata in Avengers: 1.000.000 a.C.

In un’intervista esclusiva con CBR, Ewing ha detto che il personaggio di Taaia proveniva da un luogo di “profondo amore”: