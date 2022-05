Le novità Disney+ di Maggio 2022

Le novità annunciate da Disney+ per Maggio 2022, attraverso i canali social, prevedono i film inediti Sneakerentola e Cip e Ciop: Agenti Speciali, oltre alle serie How I Met Your Father e The Quest – L’impresa dei Paladini.

Sul fronte Marvel si conclude Moon Knight e arrivano i film di Daredevil ed Elektra, oltre a tutte le stagioni di Agents of SHIELD.

Il 4 maggio poi si festeggia lo Star Wars Day con lo speciale Disney Gallery dedicato a The Book of Boba Fett e la seconda tranche della serie “vintage 2D” di Star Wars: The Clone Wars, il tutto in attesa dell’esordio di Obi-Wan Kenobi a fine mese.

Le serie TV Disney+ di Maggio 2022

How I Met Your Father – Stagione 1 – 11 Maggio

NCIS – Stagioni 9-18 – 11 Maggio

Sydney to the Max – Stagione 3 – 11 Maggio

Life & Beth – Stagione 1 – 18 Maggio

Agents of SHIELD – Stagioni 1-7 – 18 Maggio

Profiling – Stagioni 1-10 – 18 Maggio

Wu-Tang: An American Saga – Stagione 1 – 25 Maggio

Invasione Aliena – Stagione 1 – 25 Maggio

Obi-Wan Kenobi – Stagione 1 – 27 Maggio

I film Disney+ di Maggio 2022

Daredevil – 6 Maggio

Sneakerentola – 13 Maggio

Bride Wars – La Mia Migliore Nemica – 13 Maggio

Innocenti Bugie – 13 Maggio

Cip e Ciop Agenti Speciali – 20 Maggio

The Valet – 20 Maggio

Elektra – 27 Maggio

Le serie animate Disney+ di Maggio 2022

Star Wars Vintage – Clone Wars 2D Micro-Series – Volume 2 – 4 Maggio

GhostForce – Stagione 1 – 4 Maggio

Gli speciali, i reality e i documentari Disney+ di Maggio 2022

Disney Gallery: The Book of Boba Fett – 4 Maggio

Hitler: Il Conflitto Finale – Stagioni 2-3 – 4 Maggio

Corea del Nord: Il Prossimo Leader – 6 Maggio

Nord Corea: Attacchi Informatici – 6 Maggio

Marvel Studios Assembled – Moon Knight – 11 Maggio

The Quest – L’impresa dei Paladini – 11 Maggio

Wild India – Stagione 1 – 18 Maggio

Egitto: Le Meraviglie dall’Alto – Stagione 1 – 18 Maggio