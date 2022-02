Lo spin-off di How I Met Your Mother verrà rilasciato in un'unica soluzione

How I Met Your Father dall’11 maggio su Disney+

How I Met Your Father, lo spin-off della sit-com cult How I Met Your Mother, arriverà in un’unica soluzione su Disney+ l’11 maggio, come annunciato dal trailer diffuso in giornata.

La sit-com, che vede Hillary Duff nei panni della protagonista Sophie, riprende la formula della serie originale, che vedeva il protagonista Ted Mosby, interpretato da Josh Radnor, raccontare ai propri figli adolescenti la storia di come avesse conosciuto la loro madre, quando da giovane viveva a New York.

Allo stesso modo il personaggio di Sophie racconta al proprio figlio di come ha conosciuto suo padre nella New York del 2021, città in cui il panorama della vita sentimentale dei giovani è dominato dalle app per gli incontri.

Dal trailer vediamo come molte ambientazioni ricordino quelle di How I Met Your Mother, ma non sappiamo se ci siano legami con la serie originale e quali siano.

La serie originale si concludeva con un lungo excursus sul futuro dei vari personaggi, quindi in linea di massima dovremmo sapere qual’è la situazione di Ted, Robin, Barney, Marshall e Lily nel 2021-2022.

Ma al di là di quelli che possono essere i riferimenti diretti, How I Met Your Father si rifà al suo predecessore per quanto riguarda la formuale e le tematiche, che vedono la protagonista alla ricerca dell’amore mentre il suo gruppo di amici vive differenti avventure e disavventure sentimentali.

La serie vede protagonisti, oltre a Hillary Duff, Christopher Lowelle nel ruolo di Jesse, Francia Raisi in quello di Valentina, Surai Sharma in quello di Sid, Tom Ainsley in quello di Charlie e Tien Tran in quello di Ellen. Il ruolo di Sophie nel futuro è ricoperto da Kim Cattral.

Tutti i 10 episodi di How I Met Your Father, trasmessi negli Stati Uniti sulla piattaforma Hulu, saranno disponibili su Disney+ a partire da mercoledì 11 maggio.