Lo spin-off ufficiale di How I Met Your Mother, intitolato How I Met Your Father, sta arrivando su Hulu, e sembra proprio che a produrlo sarà dall’ex star di Lizzie McGuire, Hilary Duff che ne sarà anche la protagonista.

How I Met Your Father: ciò che sappiamo

La sitcom della CBS, How I Met Your Mother, è stata molto popolare durante le sue nove stagioni, diventando una delle serie comiche più seguite degli ultimi decenni. L’idea di uno spin-off di HIMYM è stata vociferata per un po’ di tempo, e sembra che il progetto si stia finalmente realizzando.

Con Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan e Jason Segel, How I Met Your Mother raccontava la storia di cinque amici adulti che vivono e cercano l’amore a New York City. Paragonabile nello stile e nella struttura a Friends, la serie ha guadagnato un grande seguito all’inizio e ha funzionato bene per un intero decennio. Tuttavia, il finale sorprendente e complicato dello show ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan.

Chissà se questo spin-off riporterà la serie originale in auge.

How I Met Your Father sarà una serie di dieci episodi con Hilary Duff nel ruolo di Sophie, uno dei tanti amici intimi che cercano l’amore nell’era delle app di incontri. La Duff sarà anche produttore della serie e lavorerà con i co-creatori Isaac Aptaker e Elizabeth Berger (This Is Us). I creatori originali di How I Met Your Mother, Carter Bays e Craig Thomas, saranno i produttori esecutivi. Non è chiaro per ora come esattamente la nuova serie si legherà all’originale.

Visto com’è finita la serie orginale, speriamo che How I Met Your Father riprenda lo stile e le dinamiche dei personaggi che la gente amava dell’originale, abbandonando l’umorismo insensibile che spesso lo affliggeva. Sarà interessante vedere come lo spin-off di How I Met Your Mother finirà per collegarsi alla serie originale quando uscirà su Hulu.

