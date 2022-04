The Quest: su Disney+ il LARP diventa un reality game

Un nuovo reality game ispirato al LARP (Live Action Role-Playing, ovvero Gioco di Ruolo dal Vivo) chiamato The Quest sta arrivando su Disney+, e i primi trailer sembrano annunciare qualcosa di spettacolare, dal punto di vista della realizzazione.

The Quest, un nuovo reality show in arrivo su Disney+, immergerà un gruppo di otto adolescenti in un LARP ambientato in mondo fantastico a tutti gli effetti. Secondo Deadline, la serie vedrà questi sconosciuti affrontare una serie di sfide per salvare il mondo immaginario di Everalm. The Quest debutta su Disney+ l’11 maggio.

Il produttore esecutivo e direttore creativo Rob Eric lo presenta così:

“The Quest è uno spettacolo senza sceneggiatura davvero unico in quanto porta i concorrenti in un mondo completamente immersivo di magia e fantasia. Non c’è partner migliore di Disney+ per questo tipo di narrazione incantata. Eravamo molto concentrati sull’estetica dello spettacolo, dalla scenografia al design dei costumi, assicurandoci che tutto fosse autentico. Volevamo che sia i nostri Paladini che il nostro pubblico si sentissero immersi nel mondo epico che abbiamo creato”.

The Quest è stato originariamente trasmesso su ABC nel 2014 per una stagione, ma la versione dello spettacolo in arrivo su Disney+ è più interattiva e sarà girata in un castello alla periferia di Vienna, in Austria. Descritta come una “competizione di realtà ibrida”, The Quest richiederà agli otto adolescenti, conosciuti nello show come Paladins, di completare una serie di enigmi, sfide fisiche e un enorme labirinto per testare la loro “mente, corpo e anima”.

I produttori esecutivi Jane Fleming e Mark Ordesky, già produttor de Il Signore degli Anelli, hanno affermato:

“Stiamo facendo qualcosa di magico che non è mai stato fatto a questo livello. Stiamo prendendo persone reali e le inseriamo in una storia fantasy completamente realizzata, concepita e costruita da artigiani incredibili in ogni reparto. È un viaggio coinvolgente e reale per questi otto adolescenti normali, che si trasformano davanti ai vostri occhi . È una nuova entusiasmante forma di narrazione.”

Anche i produttori Elise Doganieri e Bertram van Munster, creatori di The Amazing Race (in Italia adattato come Pechino Express) sono coinvolti nella serie: