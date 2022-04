Il dietro le quinte di Boba Fett per lo Star Wars Day

Un nuovo speciale incentrato su Boba Fett arriverà su Disney+ nello Star Wars Day.

Dopo la conclusione di The Book of Boba Fett era stato annunciato uno speciale Disney Gallery che ne avrebbe raccontato il dietro le quinte, inserito anche nel calendario della programmazione mensile di febbraio.

In seguito però il titolo è scomparso dalla programmazione settimanale, e ora si è capito il perché. Evidentemente hanno deciso di tenere da parte lo speciale per le annuali celebrazioni del 4 maggio, May the Fourth, la tradizionale celebrazione di Star Wars (per l’assonanza con il celebre motto May the Force be with you, Che la Forza sia con te).

Disney Gallery: The Book of Boba Fett prenderà spunto dagli speciali passati Disney Gallery portando i fan dietro le quinte della più recente serie live-action di Star Wars. In passato abbiamo visto ben otto episodi di Disney Gallery dedicati alla prima stagione di The Mandalorian, e altri due alla seconda.

La sinossi ufficiale dello speciale dedicato a Boba Fett per lo Star Wars Day recita:

“Disney Gallery: The Book of Boba Fett esplora la storia dietro le quinte del ritorno del leggendario cacciatore di taglie su Tatooine con il mercenario Fennec Shand, che cerca di rivendicare il territorio un tempo gestito da Jabba the Hutt. In questo nuovo speciale ricco di retroscena, i registi, il cast e la troupe rivelano filmati inediti, la tecnologia rivoluzionaria e gli effetti pratici che hanno dato vita a tutto”.

Rilasciato in anteprima a dicembre 2021, The Book of Boba Fett ha mostrato ai fan cosa è successo al cacciatore di taglie dopo essere stato buttato nella fossa del Sarlacc ne Il Ritorno dello Jedi. Mentre i flashback hanno mostrato la sua fuga dalle fauci della bestia e la sua comunanza con i Tusken Raiders, lo spettacolo ha anche affrontato le conseguenze della seconda stagione di The Mandalorian, tanto che in molti hanno soprannominato la seconda metà The Book of Boba Fett come la stagione 2.5 di The Mandalorian.