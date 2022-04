Star Wars: Visions torna con una seconda stagione entro l’anno?

Star Wars: Visions è una serie anime antologica rilasciata nel 2021 su Disney+, e ora sembra che una seconda stagione possa vedere la luce entro la fine dell’anno.

La serie, realizzata da sette dei più grandi studi di anime giapponesi, comprendeva nove episodi e raccontava storie che si svolgevano in molti punti diversi della sequenza temporale di Star Wars. Qualcosa di totalmente inedito per il franchise, Visions ha ricevuto recensioni ampiamente positive.

Uno degli episodi più popolari di Visions è stato il primo in assoluto: “The Duel”. Il protagonista è un personaggio che si chiama Ronin che dà la caccia ai guerrieri Sith e raccoglie i loro cristalli kyber dopo averli sconfitti. Una continuazione di quella storia è stata pubblicata poco dopo l’uscita dello show sotto forma di romanzo, e molti fan hanno fatto una campagna per ottenere un seguito anche di altri episodi, spingendo anche per una seconda stagione di Star Wars: Visions.

Ora sembrerebbe che Lucasfilm non abbia finito di portare gli anime nella sua galassia lontana, lontana. L’insider Jordan Maison ha recentemente condiviso su Cinelinx che la seconda stagione di Star Wars: Visions è attualmente in lavorazione. Afferma che più fonti non solo lo hanno confermato, ma che arriverà entro l’autunno di quest’anno e che settembre e ottobre sono stati entrambi indicati come possibili mesi di rilascio. La stagione 1 è stata rilasciata il 22 settembre 2021, quindi un’uscita autunnale per la stagione 2 sarebbe a quasi un anno di distanza.

L’articolo afferma anche che alcuni degli studi di anime giapponesi che hanno lavorato alla prima stagione torneranno e che ci saranno continuazioni di alcune delle stesse storie che erano state introdotte in precedenza.

C’è anche una voce che suggerisce che un annuncio ufficiale della stagione 2 sarà fatto alla Star Wars Celebration il prossimo mese, che durerà dal 26 al 29 maggio ad Anaheim, in California. C’è la possibilità che alcuni filmati possano essere rivelati insieme all’annuncio, anche se questo deve ancora essere confermato.