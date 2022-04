Giancarlo Esposito (Moff Gideon) ha parlato di un'uscita in estate per la nuova stagione della serie

The Mandalorian: la terza stagione già in estate?

Dopo che Obi-Wan Kenobi (dal 27 maggio) e Andor (in estate?) si saranno prese la scena, i fan di Star Wars torneranno alla prima serie Disney+ con la terza stagione di The Mandalorian. Un’altra serie di episodi sull’avventura intergalattica di Din Djarin inizierà a essere trasmessa in un futuro non troppo lontano, riprendendo le fila della saga del cacciatore di taglie dopo che The Book of Boba Fett ne ha preso il posto l’anno scorso.

Durante un’intervista a The Rich Eisen Show, la star di The Mandalorian Giancarlo Esposito, che interpreta Moff Gideon nella serie, ha ipotizzato che la terza stagione dello show possa addirittura debutterà su Disney+ in estate.

Alla domanda su quando lo spettacolo sarebbe tornato, Esposito ha risposto:

“Lo vedrete presto. Ho alcune cose da fare in merito per dare gli ultimi ritocchi a quello che ho fatto, ma credo che accadrà quest’estate. Nessuna data ancora fissata, ma in arrivo”.

Le riprese della terza stagione sono terminate alla fine di marzo 2022 (nonostante alcuni problemi), portando i fan a sperare che la nuova serie di episodi arrivi su Disney+ prima della fine dell’anno, ma l’affermazione di Esposito sembra troppo ottimistica e solleva sicuramente alcune domande.

La prima stagione dello spettacolo ha debuttato lo stesso giorno in cui Disney+ è diventato disponibile al pubblico nel novembre 2019 (e a marzo 2020 in Italia), mentre la seconda stagione è stata presentata in anteprima alla fine di ottobre 2020. The Book of Boba Fett ha seguito una tendenza simile iniziando la trasmissione a dicembre 2021, il che significa che un’uscita in estate 2022 sarebbe la prima del suo genere per lo streaming di Star Wars in generale.

Certo, le serie in produzione ora sono molte e non ha senso restare ancorati alla finestra di fine anno, come dimostrano i rilasci di Obi-Wan Kenobi e Andor, ma appare difficile che la serie più consolidata cambi collocazione così radicalmente

Con ogni probabilità, Esposito ha accidentalmente parlato male o semplicemente mentito, per assicurarsi che i segreti della Lucasfilm e della Disney rimangano tali fino a quando lo spettacolo non sarà veramente pronto per l’uscita. Inoltre, la Disney ha già un’estate impegnativa per quanto riguarda i progetti della galassia molto, molto lontana.

Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor inizierà lo streaming il 27 maggio, per sei settimane intere prima che Andor di Diego Luna venga trasmesso probabilmente ad agosto.

In attesa dietro le quinte ci sono anche diversi spettacoli dal MCU, tra cui Ms. Marvel l’8 giugno e She-Hulk, per un totale di quattro progetti Disney che debutteranno in pochi mesi. Per non parlare delle uscite nelle sale di Doctor Strange 2 e Thor 4.

Dato che il pubblico di Star Wars e quello Marvel sono per buona parte sovrapponibili, secondo le indagini Disney, in genere vogliono evitare di saturare troppo il mercato.

Con la stagione 3 di The Mandalorian che ha terminato le riprese solo poche settimane fa, ci vorranno i prossimi mesi prima che la Disney aggiunga gli effetti speciali necessari e il lavoro di montaggio per portare lo spettacolo alle masse.

Può darsi che Esposito abbia parlato dell’estate come del momento in cui sarà completato il lavoro di post-produzione (in maniera comunque ottimistica) della terza stagione di The Mandalorian, ma probabilmente la serie sarà rilasciata più avanti.