‘Agents Of S.H.I.E.L.D.’ arriverà su Disney+ in Italia a Maggio!

Agents of SHIELD arriva su Disney+ in Italia dal 18 maggio.

In seguito alla cancellazione delle varie Serie TV sui Defenders da parte di Netflix, venne rivelato che i Marvel Studios avrebbero dovuto aspettare due anni prima di sviluppare nuovi progetti cinematografici o televisivi su Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage e il Punitore. Infatti nel 2021, i fan sono rimasti estasiati nel vedere il ritorno di Matt Murdock interpretato nuovamente da Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home e il Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio nel finale di Hawkeye.

Attraverso un comunicato stampa, la divisione italiana di Disney+ ha ufficialmente annunciato che tutte le sette stagioni di ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’ saranno disponibili sulla piattaforma a partire dal 18 Maggio.

Ecco la sinossi ufficiale della Serie:

“Ora che l’esistenza di supereroi e alieni è diventata di pubblico dominio, il Mondo sta cercando di gestire questa nuova realtà. L’Agente Phil Coulson è tornato in azione e ora tiene d’occhio un misterioso gruppo chiamato Rising Tide. Per individuare il nemico, ha formato un piccolo gruppo di agenti selezionati tra i membri dell’organizzazione nota come S.H.I.E.L.D.. La squadra ha una missione: indagare quello che c’è di nuovo, di strano e sconosciuto nel Mondo, per proteggere l’ordinario dallo straordinario.”

