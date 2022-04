Disney+ ha reinserito i tributi a Stan Lee in ‘The Punisher’ e a Reg E. Cathey in ‘Luke Cage’

In seguito alla cancellazione delle varie Serie TV sui Defenders da parte di Netflix, venne rivelato che i Marvel Studios avrebbero dovuto aspettare due anni prima di sviluppare nuovi progetti cinematografici o televisivi su Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage e il Punitore. Infatti nel 2021, i fan sono rimasti estasiati nel vedere il ritorno di Matt Murdock interpretato nuovamente da Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home e il Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio nel finale di Hawkeye.

Disney+ ha ora modificato i suoi episodi di The Punisher e Luke Cage per includere i tributi alla leggenda della Marvel Stan Lee e all’attore di Luke Cage Reg E. Cathey.

Un intertitolo con la scritta “In Loving Memory of Stan Lee” ora appare alla fine del finale della seconda stagione di The Punisher su Disney+.

Anche “In Memoriam” per l’attore Reg E. Cathey, che è apparso nei panni del reverendo James Lucas in sette episodi di Luke Cage, è stato ripristinato alla fine del finale della seconda stagione dello show.

