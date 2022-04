One Piece: Kaido riproposto in versione Bleach in una singolare fan art

One Piece ha uno stile ben definito, grazie al tratto singolare di Eiichiro Oda. I personaggi della famigerata saga sono ben riconoscibili e i loro tratti sono variegati e particolari e quindi vuoi o non vuoi spiccano maggiormente rispetto ad altri manga. Ma se lo stile di questi personaggi come muterebbe se fosse disegnato da altri autori?

Tanti appassionati, tanti artisti, nel corso del tempo hanno sperimentato e mischiato spesso e volentieri le serie più importanti della storia dei manga, presentando la loro versione di personaggi famosi in incredibili e particolari mash up.

Su Reddit One Piece spopola non solo per quanto riguarda gli spoiler e i nuovi poteri di Rufy, ma anche per quanto riguarda le fan art, che spesso e volentieri diventano virali per alcuni motivi. Leosinacioart si è cimentato a disegnare Kaido ricalcando lo stile di Tite Kubo, l’autore di Bleach.

Dalla foto in calce infatti, potete notare un Kaido somigliante a Yhwach e altri personaggi di Bleach, con tanto di rughe e segni marcati sul volto per enfatizzare uno sguardo intimidatorio.

Tre le tante rivisitazioni di Bleach troviamo anche Sasuke: