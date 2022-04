One Piece 1045: arrivano nuove immagini spoiler del prossimo capitolo

Il capitolo di prossima uscita si concentrerà sullo scontro tra Kaido e Rufy e regalerà altre novità interessanti. Ecco i primi spoiler diffusi su Reddit, al seguito delle nuove immagini spoiler:

Il titolo del nuovo capitolo è “ Nuovo Livello”

La color spread vede la ciurma di Cappello di Paglia finalmente al completo, insieme alla scritta “mare della liberazione”.

Tutto il capitolo 1045 si concentrerà su Rufy e Kaido, che viene definito come uno scontro molto divertente, sia da vedere che da leggere.

Il temibile Kaido afferma che il nuovo potere del frutto di Rufy è molto particolare, in quanto trasforma l'ambiente in gomma come un Paramisha, ma allo stesso trasforma l'utilizzatore come uno Zoan.

Rufy utilizza un nuovo attacco chiamato "Gomu Gomu no Gigant", con cui trasforma tutto il suo corpo come un gigante, facendolo assomigliare a una divinità.

Momonosuke e Yamato giungono nei pressi dello scontro per vedere i nuovi poteri di Rufy.

Rufy sembra finire le energie, ma pompa più sangue dal suo cuore (accompagnato ancora dal suono di tamburi) e si riprende.

Alla fine del capitolo Rufy colpisce Kaido in faccia e esclama "Questo è molto divertente, giusto Kaido?".

One Piece 1045 uscirà domenica 3 aprile su Manga Plus.

Qui potete ammirare le nuove immagini che anticipano il capitolo, e in calce un post Twitter che scava nel dettaglio:

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.