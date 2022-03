One Piece 1044: ecco il mozzafiato power-up in stile anime

One Piece 1044: ecco il mozzafiato power-up di Rufy in stile anime

One Piece con la saga di Wano ha sancito un nuovo punto di svolta per quanto riguarda la storia. Eiichiro Oda nel nuovo capitolo ha regalato al pubblico un momento altissimo, che cambierà radicalmente le sorti dello scontro tra Rufy e Kaido.

Gli appassionati che attendono con ansia la versione animata del capitolo 1044 di One Piece sono innumerevoli, visto e considerato che in queste specifiche pagine è stato svelato il Gear Fifth. Il nuovo potere del futuro Re dei Pirati è connesso a qualcosa di più complesso, visto che ha a che fare con Joy Boy e al frutto Gom Gom stesso.

Comunque in attesa di ulteriori risvolti che avverranno nel corso dei capitoli, il pubblico del web si è già attivato per studiare nei minimi dettagli il character design del Capitano dei Mugiwara.

A tal proposito l’artista noto su internet come Morndrizzly, ha già deciso di interpretare il Gear Fifth secondo i suoi gusti, donando a Rufy uno stile anime inerente alla saga di Wano attualmente in corso.

L’artista ha preso come base le tavole disegnate da Eiichiro Oda, e le ha riadattate in stile anime ricolorando il tutto più fedelmente ai parametri adottati dallo studio di animazione. Su Reddit il post ha avuto un enorme successo e tutta la community ha apprezzato l’interpretazione.

In calce potete ammirare le foto discusse in queso articolo, ricordano che potete supportare l’artista se avete apprezzato anche voi il suo lavoro:

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.

La serie anime va in onda invece dal 20 Ottobre 1999 sull’emittente giapponese Fuji TV.

In Italia Crunchyroll la diffonde in simulcast nell’edizione sottotitolata dalla saga del paese di Wa e sta recuperando gli archi narrativi precedenti.