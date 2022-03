One Piece 1044: arrivano i primi spoiler e le prime immagini del nuovo capitolo

One Piece 1044: arrivano i primi spoiler e le prime immagini del nuovo capitolo

One Piece con il capitolo 1043 ha lasciato tutti i fan a bocca aperta, lasciandoli ulteriormente sulle spine, visto che quest’ultimo si è concesso una piccola pausa successivamente ad un cliffhanger clamoroso.

Adesso, se volete cimentarvi, in calce potete trovare alcuni spoiler del nuovo capitolo, che anticipano eventi importanti per la storia concepita da Eiichiro Oda.

il nuovo capitolo, ovvero il 1044 si intitola “Il guerriero della liberazione”;

Alcuni alleati di Cappello di Paglia (Sanji, Kid, Law, Hyogoro e Marco) avvertono una strana sensazione, che li avverte che il ragazzo è ancora vivo;

Sarà presente un’importante conversazione tra i Cinque Astri di Saggezza nel castello di Mary Geoise ;

; Veniamo a conoscenza che il Governo Mondiale ha sempre tentato di prendere il Frutto Gom Gom, non riuscendoci per ben 800 anni;

Sembra quasi che quel Frutto del Diavolo scappi da loro;

Uno dei cinque Astri nega la sua pazzia, dato che i Frutti Zoan hanno una oggettivamente una mente propria;

I Cinque Astri dicono che il Gom Gom in realtà è un tipo di Frutto Zoan e che il suo nome vero è Frutto Hito Hito no Mi (Frutto Homo Homo) Mitologico: Modello “Nika” ;

; Ritroviamo anche Hiyori e Orochi in questo capitolo;

Rufy ha risvegliato il suo frutto e ora si sente come se fosse all’apice. Sta usando il Gear Fifth ;

; Rufy VS Kaido: inizia lo scontro definitivo

Rufy afferra Kaido dal tetto e lo porta in cima, poi lo attacca con tutta la forza che ha in corpo;

Rufy afferra il suolo e lo trasforma in gomma per poi respingere il Boro Breath di Kaido;

Le immagini in basso sono dell’ultima pagina di ONE PIECE 1044; quindi osservate con calma.

Il capitolo 1044 di One Piece uscirà domenica 27 marzo su Manga Plus.

Mentre l’hacking ha costretto l’anime di One Piece a concedersi una pausa, anche il manga ne approfitta, e si concede un piccolo stop che rimanda tutto al 27 Marzo. Eiichiro Oda sta restaurando le sue energie mentali e fisiche, mentre gli appassionati sono in trepidante attesa.

Il ritorno di Joy Boy è stato annunciato ed un nuovo potere è stato rivelato. Negli scorsi capitoli abbiamo avuto degli indizi palesi su ambedue le cose, anche se non si hanno conferme definitive.

D’altronde si parla di Oda no? Nonostante le basi costruite nelle ultime tavole siano appetibili, dobbiamo ancora attendere per le succose rivelazioni.

Ricordiamo che One Piece avrà una versione in live-action prodotto da Netflix:

Il cast quando è stato rivelato ovviamente ha suscitato polemiche e discussioni non indifferenti da parte del pubblico, mantenendo alte la diffusione delle news nelle prime settimane della dichiarazione ufficiale degli attori.

Se il live-action avrà successo, il materiale alla produzione ed agli sceneggiatori, di certo non mancherà. Il caso Cowboy Bebop (qui la nostra recensione) di certo ha scosso l’utenza che non ha alte aspettative per la produzione.

Il capitolo 1043 di One Piece è uscito domenica 13 marzo su Manga Plus.

One Piece gode di una fama incredibile, dovuta ad una storia appassionante che da anni cattura, ed ha catturato milioni di lettori in tutto il mondo.

L’omonima serie, grazie a questo, possiede un merchandising variegato e prolifero e Shueisha, approfittando della situazione, decide di rilasciare un gioco di carte ufficiale.