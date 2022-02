Jujutsu Kaisen: prevista una breve pausa nel mese di febbraio

Jujutsu Kaisen, si sta avviando verso una breve pausa prevista nel mese di febbraio.

Il manga ha pubblicato alcuni capitoli impressionanti da quando è iniziato il nuovo anno e dobbiamo ringraziare il creatore Gege Akutami. Finora l’artista ha lavorato molto sul Culling Game e il suo ultimo cliffhanger promette di intensificare ulteriormente le cose.

In base a quanto riporta comicbook, secondo un nuovo rapporto, Jujutsu Kaisen ha in programma di prendersi una breve pausa nel mese di febbraio.

Mentre il manga affronta il Culling Game, tutti gli occhi sono puntati su Yuji e Megumi mentre Gojo si tiene fuori dal quadro. Un recente cliffhanger ha inoltre introdotto un altro personaggio

Ovviamente, questo significa che i lettori sono ansiosi di tenere il passo con Jujitsu Kaisen settimana dopo settimana, ma avranno bisogno di fare una pausa ad un certo punto nel mese di febbraio, con una piccola pausa.

Questa pausa è sicuramente giustificata dato tutto il lavoro che Akutami ha svolto finora in Jujutsu Kaisen nel 2022. I fan sono felici di vedere l’artista prendersi una pausa e sono entusiasti che la pausa non sia stata programmata per la prossima settimana. Dopotutto, l’ultimo capitolo del manga è terminato con un enorme cliffhanger e i fan non vedono l’ora di saperne di più sul ruolo di Yuta nel Culling Game.

Jujitsu Kaisen ha appena concluso il brutale combattimento tra Yuji e Megumi, vinto da quest’ultimo. Ora, Yuta è entrato nel quadro narrativo con un bel debutto, uccidendo il miglior giocatore dell’evento.

Sembra che i fan ne sapranno di più sui suoi piani per il Culling Game, quando Jujutsu Kaisen pubblicherà il nuovo capitolo questa settimana. Ma dopo, i lettori dovranno fare una piccola pausa.

Jujutsu Kaisen: il manga

Il manga Jujutsu kaisen – Sorcery Fight è scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018.

In Italia il manga esce per Planet Manga, mentre la serie anime è disponibile in streaming su Crunchyroll