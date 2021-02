Nell’ultimo episodio dell’anime di Jujutsu Kaisen, Megumi mostra con orgoglio una nuova tecnica, mentre combatte contro Noritoshi.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 18 DELL’ANIME DI JUJUTSU KAISEN

Jujutsu Kaisen – Megumi assoggetta un altro shikigami

Mentre l’episodio precedente era incentrato sulle due sorelle Maki e Mai, grazie al quale abbiamo potuto finalmente comprendere il motivo dell’astio tra le due ragazze, soprattutto di Mai verso la sorella maggiore, l’episodio 18 della serie sposta l’attenzione sulla lotta tra Megumi e Noritoshi.

Come ben sappiamo Megumi ha ereditato la Tecnica delle Dieci Ombre della Famiglia Zenin, che gli permette di evocare dieci diversi shikigami usando le ombre come intermediario, mentre Nitoshi può manipolare tutte le proprietà del suo sangue per aumentare i suoi attributi fisici.

Durante il combattimento, Megumi deve guadagnare tempo e per questo utilizza alcuni shikigami a forma di rospo per distrarre Noritoshi. Come mai? Ce lo spiega lo stesso Megumi dopo aver evocato un nuovo strabiliante shikigami a forma di elefante: Max Elephant!

L’evocazione del nuovo shikigami richiede molta forza demoniaca, per questo Megumi non può usarlo contemporaneamente a un altro, come aveva fatto con le altre evocazioni che ha usato fino a quel momento durante il combattimento. L’attacco dello shikigami si rivela essere un enorme getto d’acqua che fuoriesce dalla proboscide dell’elefante. È abbastanza potente e massiccio da respingere completamente Noritoshi.

Tenendo conto di come si è concluso l’episodio, con la comparsa di alcuni vecchi nemici, verrebbe da pensare che, il fatto che Megumi sia riuscito a domare questo nuovo shikigami, sia una fortuna e che possa quindi giocare al loro vantaggio.

Chissà poi se questo improvviso attacco possa anche mettere il nostro Yuji in buona luce agli occhi della scuola gemellata di Kyoto. Nitoshi non si è di certo fatto remore ad ammettere che il suo intento è proprio quello di uccidere il ragazzo e non perché gli è stato ordinato. Se Yuji dimostrasse di poter essere utile alla lotta contro le maledizioni e di non essere un pericolo, forse verrebbe accettato anche dagli altri stregoni.

