Jujutsu Kaisen 143 ha rivelato molti segreti su Yuta, Megumi e persino Yuji. E nel peggior modo possibile, i fan hanno scoperto che la linea di sangue di Yuji nasconde un segreto legato a sua madre.

Jujutsu Kaisen 143 – chi è la madre di Yuji?

ATENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Jujutsu Kaisen 143.

L’intero problema è emerso quando Jujutsu Kaisen ha rivelato che Yuta in realtà è un alleato di Yuji, il quale è in grado di riflettere sul suo passato in pace. In Jujutsu Kaisen 143 si scopre che il padre di Yuji, Jin, ha dtao vita al ragazzo con la sua seconda moglie dopo che la sua prima era morta. E la madre di Yuji ha una strana quanto familiare cicatrice sulla sua fronte…

i’m wondering why kamo chose yuji’s mom?? i think she had been very connected to the jujutsu world pic.twitter.com/uyAxkwihXN — baby yuuji (megan) (@paintedlimes) March 21, 2021

Come potete vedere dalle immagini qui in alto, la cicatrice attraversa completamente sua fronte, proprio come quelle di Geto e Kamo. La cicatrice della donna è guarita, ma i confronti sono difficili da negare. Se considerate poi quanto fosse diffidente il nonno di Yuji nei confronti della donna, potete capire perché i fan si stanno preoccupando per il ragazzo.

In questo momento, la teoria più diffusa fra gli appassionati dell’opera è che Brain abbia fatto quello che ha fatto più di cento anni fa. È stato confermato durante l’arco del Death Painting che Brain ha imprigionato una donna e ha fatto esperimenti su di lei per dare alla luce ibridi della umano-maledetti.

I fan sono convinti che una di queste gravidanze ha portato alla nascita di Yuji. Se questo è il caso, questo spiegherebbe perché Yuji è così speciale da contenere Sakuna, ma non è tutto: questo significherebbe anche che Yuji probabilmente ha fratellastri là fuorik, e Choso sarebbe solo il primo di molti altri.

