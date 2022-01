Tra le uscite Planet Manga del 20 gennaio 2022 troviamo, tra le altre proposte, il quarto ed ultimo cofanetto che raccoglie gli Omnibus di Lone Wolf & Cub. Potrebbe essere in ritardo invece il 27° volume di Blue Exorcist.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 13 gennaio 2022. Vi ricordiamo che potete consultare anche il riepilogo delle uscite di Febbraio e di Marzo.

Panini: le uscite Planet Manga del 20 Gennaio 2022

Kengan Ashura 18

7,00 €

Autori: Yabako Sandrovich, Daromeon

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 208

Formato: 13X18

Contiene: Kengan Ashura 18

Rilegatura: Brossurato + sovracover

UNO DEI MATCH PIÙ AVVINCENTI DEL TORNEO DI ANNIENTAMENTO KENGAN

Chi si rivelerà più letale, un freddo mercenario capace di uccidere nel modo più economico ed efficace, o un wrestler pronto a versare ogni goccia di sangue pur di intrattenere il suo pubblico?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Chainsaw Man 5

Monsters 15

4,90 €

Autori: Tatsuki Fujimoto

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Chainsaw Man 5

Rilegatura: Brossurato

MOTOSEGA VERSUS KATANA!

Il desiderio di vendetta di Aki sta montando, mentre Denji è di nuovo alle prese con Samurai Sword. Quello con Katana è uno scontro senza esclusione di colpi, ma il cuore del giovane devil hunter non vacilla… Sempre che non ci sia di mezzo una donna!

Chainsaw Man 6

Monsters 16

4,90 €

Autori: Tatsuki Fujimoto

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Chainsaw Man 6

Rilegatura: Brossurato

UN INCONTRO SPECIALE HA TOCCATO DENJI NEL PROFONDO…

Possibile che oltre alla signorina Makima esista qualcun altro in grado di scuotere il suo cuore a tal punto? E come rispondere a un invito inaspettato e allettante, che potrebbe per sempre cambiare il destino del giovane devil hunter?

Blue Exorcist 27

Manga Graphic Novel 123

4,90 €

Autori: Kazue Kato

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 216

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Ao no exorcist 27

Rilegatura: Brossurato

IL DUELLO PIÙ STRANO, COMMOVENTE ED EMOZIONANTE DI SEMPRE

Cosa succede quando un ragazzo con il potere di Satana combatte contro il fratello che, guarda caso, è determinato a morire… ma non ci riesce? Un volume che segna una svolta decisiva nell’universo di Blue Exorcist.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

La Leggenda di Arslan 15

Senki 17

4,90 €

Autori: Yoshiki Tanaka, Hiromu Arakawa

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Arslan senki 15

Rilegatura: Brossurato

DALL’AUTRICE DI FULLMETAL ALCHEMIST, HIROMU ARAKAWA

Nella fortezza di Peshawar arriva una persona capace di sconvolgere l’equilibro che l’esercito di Pars aveva trovato e di minarne il morale. Tutto cambia, e non solo per gli uomini al servizio di Arslan, ma anche per il principe!

Lone Wolf & Cub Omnibus Cofanetto 4

66,00 €

Autori: Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Lone Wolf & Cub Omnibus 10/12

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Quarto e ultimo cofanetto dedicato all’immortale manga di Kazuo Koike e Gôseki Kojima. Più di 1500 pagine di fumetto raccolte in tre eleganti volumi di grande formato e con sovraccoperta che raccontano la fase conclusiva della lunga epopea del Lupo Solitario per vendicarsi del clan Yagyû!

Lone Wolf & Cub Omnibus 10

22,00 €

Autori: Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 696

Formato: 18X25.2

Contiene: Kozure O¯kami 21/24

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Il primo dei tre volumi contenuti nel quarto e ultimo cofanetto di Lone Wolf & Cub! Mentre infuria la tempesta, continua la caccia degli Yagyû, ormai con il fiato sul collo del Lupo Solitario. Undici appassionanti capitoli, l’inizio della saga conclusiva della serie firmata dai maestri Kazuo Koike e Gôseki Kojima.

Lone Wolf & Cub Omnibus 11

22,00 €

Autori: Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 728

Formato: 18X25.2

Contiene: Kozure O¯kami 24/26

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Penultimo appuntamento con il capolavoro di Kazuo Koike e Gôseki Kojima. La fine della sanguinosa faida tra Ôgami Ittô e Yagyû Retsudô è ormai imminente, ma prima che i due possano continuare il loro scontro finale dovranno riprendersi e chiudere gli ultimi conti in sospeso.

Lone Wolf & Cub Omnibus 12

22,00 €

Autori: Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Data di uscita: 20 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 720

Formato: 18X25.2

Contiene: Kozure O¯kami 26/28

Rilegatura: Brossurato + sovracover

L’emozionante ultimo volume del manga che ha affascinato milioni di lettori in tutto il mondo, tra cui Frank Miller e Quentin Tarantino che lo hanno citato più volte. Per Ôgami Ittô e Yagyû Retsudô è giunto il momento di riprendere le proprie armi e lanciarsi nel duello finale… ma chi sarà a vincere?