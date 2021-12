Jujutsu Kaisen: nel 2022 andrà in scena lo spettacolo teatrale

In arrivo uno spettacolo teatrale basato su Jujutsu Kaisen

Le novità, per Jujutsu Kaisen, sembrano non esaurirsi mai. Stando infatti a quanto rivela il profilo Twitter Manga Mogura RE, il popolare manga di Gege Akutami diventerà presto uno spettacolo teatrale.

La programmazione prevista per l’occasione coprirà il periodo che va da luglio ad agosto del 2022. Un appuntamento imperdibile per i numerosi fan della serie che attendono, quindi, di conoscere ulteriori dettagli in merito.

Manga e anime di Jujutsu Kaisen in Italia

Planet Manga – divisione di Panini Comics – cura l’edizione italiana di Jujutsu Kaisen:

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

Planet Manga ha rilasciato anche un volume 0 con il sottotitolo L’istituto di arti occulte – Oscurità abbagliante:

Il sentimento più nobile può diventare la maledizione più crudele.

Il prequel degli eventi narrati nella serie principale di Jujutsu Kaisen la nuova hit di Shueisha.

Un ragazzo segnato da un destino oscuro cerca il modo di fronteggiare i propri demoni scoprendo il fascino e le insidie del mondo dell’occulto…

Crunchyroll, invece, trasmette la serie animata del manga: