Jujutsu Kaisen: l’autore è “ossessionato” da Hunter x Hunter

L’autore di Jujutsu Kaisen Gege Akutami non ha mai nascosto l’ammirazione che nutre verso i lavori di altri mangaka piuttosto noti, in Giappone così come all’estero.

E nell’ultimo numero di Weekly Shonen Jump ha affermato che quando alcune persone decidono di andare a casa sua per incontrarlo (amici, parenti o assistenti), alcuni di questi gli fanno notare che ha volumi di Hunter x Hunter sparsi per tutta la casa.

Sebbene possa apparire un’osservazione capace di imbarazzarlo, ciò non fa altro che testimoniare il suo profondo amore per l’opera di Yoshihiro Togashi – ferma, purtroppo, da diversi anni.

Jujutsu Kaisen e Hunter x Hunter in Italia

Planet Manga, che cura l’edizione italiana di Jujutsu Kaisen, ha rilasciato anche un volume 0 con il sottotitolo L’istituto di arti occulte – Oscurità abbagliante:

Il sentimento più nobile può diventare la maledizione più crudele.

Il prequel degli eventi narrati nella serie principale di Jujutsu Kaisen la nuova hit di Shueisha.

Un ragazzo segnato da un destino oscuro cerca il modo di fronteggiare i propri demoni scoprendo il fascino e le insidie del mondo dell’occulto…

Crunchyroll, invece, trasmette la serie animata del manga:

Itadori Yuji è un ragazzo dall’incredibile possanza fisica, malgrado viva una vita comune da liceale. Per salvare un amico attaccato da una Maledizione, un giorno, ingoia il dito dello Spettro Bifronte, accogliendo così la Maledizione nella sua stessa anima. Condivide da allora il suo corpo con lo Spettro Bifronte. Sotto la guida del più potente degli stregoni, Gojo Satoru, Itadori è ammesso alla Tokyo Metropolitan Technical High School of Sorcery, un’organizzazione che combatte le Maledizioni… e inizia così il racconto eroico di un ragazzo che diviene una Maledizione per esorcizzare le Maledizioni, vita da cui non potrà mai tornare indietro.

Planet Manga si occupa anche dell’adattamento in lingua italiana di Hunter x Hunter: