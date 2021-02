Attraverso i canali social del dipartimento editoriale di Weekly Shonen Jump apprendiamo che Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, il celebre manga del momento scritto e disegnato da Gege Akutami sulla rivista settimanale, sarà in pausa per una settimana a causa di malattia imprevista accaduta all’autore giapponese.

Il manga, pertanto, non apparirà con il Capitolo 138 all’interno del numero 10 di Weekly Shonen Jump (8 febbraio), ma nel numero immediatamente successivo previsto per il 15 febbraio.

Jujutsu Kaisen: le ultime novità

Il celebre manga sta affrontando una trasposizione anime a cura di Studio MAPPA e sta procurando gli effetti sperati in casa Shueisha: far divenire il manga la prossima hit superando le 10 milioni di copie entro ottobre 2020 (periodo in cui l’anime è iniziato).

E grazie all’anime, appunto, la serie ha incrementato gli introiti del 235% superando 15 milioni di copie.

Ancora, la serie manga e l’autore incontreranno Bleach e Tite Kubo molto presto. I due autori di due generazioni differenti parleranno di manga e si scambieranno i personaggi preferiti di entrambi i fumetti. Il luogo dell’incontro sarà pubblicato all’interno del fanbook ufficiale di Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 137 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 5 volumi disponibili.

La serie animata, prodotta da studio MAPPA, conta 16 episodi trasmessi.

La più terribile verità sul mondo dell’occulto? Non esistono regole certe per acquisire il potere. Ognuno percorre il proprio sentiero, e Itadori deve fare in fretta a trovare il proprio, considerando quanta gente lo vuole morto. Senza contare che al momento il suo avversario è lo stregone più forte della scuola di Kyoto.

Acquistate ORA “Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight 5” – Planet Manga