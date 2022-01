Lucasfilm ha abbandonato Children of Blood and Bone

Negli ultimi giorni è uscita la notizia che il romanzo Children of Blood and Bone di Toni Adeyemi ed i suoi seguiti verranno adattati al cinema da Paramount Pictures, facendo pensare quindi che il progetto sia stato abbandonato da Lucasfilm.

Durante l’Investor Day del Dicembre 2020 infatti erano stati annunciati con grande enfasi i progetti futuri di Lucasfilm, tra cui i 10 nuovi progetti legati a Star Wars, la nuova serie di Willow e Indiana Jones 5. A fianco di tutte queste proprietà intellettuali già in possesso di Lucasfilm poi era stato annunciato anche l’adattamento di Children of Blood and Bone, progetto che è stato oggi abbandonato.

Il grande successo di The Mandalorian e degli altri progetti legati a Star Wars presentati su Disney+, come la serie animata The Bad Batch e The Book of Boba Fett, hanno spinto i vertici di Lucasfilm a concentrare maggiormente le loro energie sullo sviluppo di questi progetti. Dal punto di vista cinematografico ci sono stati molti imprevisti sullo sviluppo del film Rogue Squadron di Patty Jenkins, mentre sul fronte delle serie la cancellazione di Rangers of the New Republic pare possa essere compensata da un’altra serie dedicata a Bo-Katan.

La grande mole di lavoro che ha comportato lo sviluppo del franchise di Star Wars e di altre proprietà intellettuali di proprietà Lucasfilm, ovvero Willow e Indiana Jones, ha comportato un grande ritardo nella lavorazione del progetto dedicato a Children of Blood and Bone, che sarebbe stata la prima proprietà intellettuale non sviluppata internamente da Lucasfilm ma acquisita esternamente da anni.

L’intenzione era di Lucasfilm realizzare un adattamento di Children of Blood and Bone diretto da Rick Famuyiwa, ma dopo che la scrittrice dei romanzi Toni Adeyemi si è lamentata dell’eccessiva lentezza nello sviluppo, il progetto è stato abbandonato. La scrittrice avrebbe anche voluto un maggior controllo creativo, insistendo per scrivere lei stessa la sceneggiatura del film. cosa che Lucasfilm non era propensa a concedere.

Il risultato della querelle è stato che Lucasfilm, decidendo di concentrarsi esclusivamente sulle proprietà intellettuali di cui è già in controllo, ha rinunciato ai diritti di Children of Blood and Bone che sono stati allora rilevati da Paramount.