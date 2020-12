Star Wars: 10 serie in sviluppo su Disney+, i dettagli

Star Wars: Obi Wan-Kenobi e le 10 serie tv su Disney+ annunciate, ecco tutti i dettagli!

Ieri la Disney ha sorpreso tutti con una miriade di annunci dal Disney Investor Day 2020. Gli annunci testimoniano l’attenzione per il servizio streaming Disney+ che va rimpolpato di contenuti originali che attirino pubblico e nuovi abbonati e mantengano i vecchi, senza dimenticare la sala e i grandi eventi cinematografici blockbuster.

Vediamoli insieme, prima quelli Marvel, poi quelli Star Wars e infine quelli Disney e Pixar.

Star Wars, gli spin-off di The Mandalorian

Prima di arrivare a Obi-Wan Kenobi, iniziamo con i due spin-off annunciati di The Mandalorian, primo originale Disney Plus apprezzatissimo da tutti, la cui terza stagione debutterà il 25 dicembre 2021.

Ci saranno Rangers of the New Republic e Ahsoka incentrato sulla Jedi di Rosario Dawson che abbiamo conosciuto nella seconda stagione. Le serie è previsto abbiano dei crossover con la serie “madre”, già nata a sua volta come spin-off della saga cinematografica. Prepariamoci quindi ad ancora più riferimenti chicche ed esplorazione di storie per le quali non c’è stato spazio al cinema!

Star Wars, Obi-Wan Kenobi e le altre serie tv per Disney Plus

Iniziamo per le altre serie tv sicuramente con la già annunciata e ora confermata Star Wars: Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor nuovamente nei panni di Obi-Wan e Hayden Christensen che interpreterà nuovamente Darth Vader.

Star Wars: The Bad Batch già annunciata e ora confermata sarà una serie animata sulla Clone Force-99 chiamata anche Bad Batch vista nella serie animata The Clone Wars.

Star Wars: Andor nuova serie con protagonista l’Andor di Diego Luna già visto in Rogue One e che arriverà nel 2022.

The Acolyte, nuova serie curata dalla creatrice di Russian Doll (Netflix) e ambientata durante l’era della “High Republic”.

Dopo Rogue One e Solo non poteva mancare all’appello A Droid Story incentrata su un nuovo droide che se la spasserà insieme a R2-D2 e C-3PO che quindi rivedremo in azione.

Star Wars: Lando è la nuova serie evento di Disney Plus su Lando Calrissian in cui però per ora non sono stati confermati né Billy Dee Williams né Donald Glover a tornare a vestire i panni del personaggio.

Star Wars: Visions sarà la prima serie anime su Star Wars e sarà antologica.

