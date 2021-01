J-POP propone in Italia il manga yaoi Fatti forza, Nakamura!, realizzato da Syundei, e che consiste in una storia capace di unire un racconto sentimentale omosessuale con la commedia.

Fatti forza, Nakamura! – tra commedia e sentimento

Al centro del manga ci sono le vicende di Nakamura, un ragazzo timido, gay non dichiarato, che prova un sentimento per il suo compagno di scuola Hirose. Tra situazioni che variano tra l’esilarante ed il ridicolo, Nakamura prova ad abbattere la timidezza per riuscire, in qualche modo, ad instaurare un rapporto importante con Hirose.

Al di là di quella che si può considerare una storia sentimentale pura, Fatti forza, Nakamura! cerca di andare un po’ al di là, e di non entrare nel profondo del sentimento che viene descritto. Syundei prova a descrivere le emozioni e le insicurezze di un giovane ragazzo, che ha paura di esternare la propria omosessualità, ma cerca di utilizzare la leggerezza per veicolare un messaggio importante.

Questo manga Yaoi prova a utilizzare una chiave di lettura particolare, quella della commedia, per raccontare un tipo di storia che accomuna tante persone in tutto il Mondo. E, nonostante la questione del coming out sia un tema molto delicato, Syundai riesce a mettere leggerezza e divertimento all’interno di sentimenti puri, e di situazioni che, spesso, possono avere anche dei risvolti drammatici.

Fatti forza, Nakamura! è un bel messaggio per i tempi che corrono, si tratta di un manga che invita a vivere i propri sentimenti, con tutta la goffaggine ed incertezza di un’età, quali è l’adolescenza, che raramente offre delle certezze, ed è una continua scoperta.

Il personaggio di Nakamura riesce a creare abbastanza empatia, e soprattutto simpatia, ed in un fumetto in cui il punto di riferimento sentimentale è un altro ragazzo, come Hirose, il tratto tipico da storia sentimentale viene comunque rispettato.

Hirose è calato perfettamente nel ruolo della controparte, e sembra quasi ricalcare il topos occidentale della “donna angelo”. Hirose è un puro, ingenuo, e sono proprio queste sue caratteristiche che attraggono Nakamura (oltre alla sua bellezza angelica, capace, ad un certo punto della storia anche di trasformarlo in una bellissima ragazza), e che lo spingono a mano a mano a costruire un rapporto tra i due.

Fatti forza, Nakamura! – Un segno efficace, un ritmo sostenuto

Syundei riesce a realizzare questo manga utilizzando un tratto pulito, e creando un ritmo sostenuto nel racconto, grazie a momenti comici, e dialoghi efficaci, che intrattengono e fanno ben scorrere le vignette.

Fatti forza, Nakamura! è un manga che intrattiene e diverte, adatto per rilassarsi, ma anche per provare a riflettere senza appesantirsi troppo. La forza di questa fumetto è la semplicità e l’efficacia del messaggio, che riesce a travalicare la storia di genere, ed accomuna i personaggi principali sotto un unico grande elemento: l’affetto reciproco.

J-POP ha quindi proposto una storia interessante, che si chiude in un unico volume, e che viene proposta in un formato agile, e che allo stesso tempo riesce a valorizzare il segno grafico ed il ritmo sostenuto del racconto. Gli appassionati di Yaoi, ma anche coloro i quali sono alla ricerca di un buon manga leggero e che intrattiene, rimarranno soddisfatti da Fatti forza, Nakamura!

