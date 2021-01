Le uscite manga J-POP del 27 Gennaio 2021 vedono il debutto delle nuove opere di Moto Hagio e di Tamekou, oltre ai nuovi volumi di serie come Sword Art Online (sia novel sia manga) e Steins;Gate Zero.

Non mancano ristampe di numeri esauriti e serie che tornano di nuovo disponibili.

Di seguito tutte le uscite manga J-POP del 27 Gennaio 2021, ristampe incluse; qui le novità dei prossimi mesi.

Le uscite manga J-POP del 27 Gennaio 2021

A Lotus Flower In The Mud

Di Tamekou

€ 6,90

Dopo The Dream of Cuckoos, un nuovo volume unico dell’astro nascente dello yaoi Tamekou. Al centro della vicenda c’è Akio, che dalla morte dei genitori è stato cresciuto dal fratello maggiore di cui è follemente innamorato. Per anni, mentre lo osserva vendere il suo corpo ad altri uomini, si finge innocente, ma…

Hanshin – La Dea Dimezzata – Moto Hagio Collection

Di Moto Hagio

€ 12,50

Un altro capolavoro per la Moto Hagio Collection! Due gemelle siamesi: a una è toccata in dote un’intelligenza straordinaria, ma l’altra ha assorbito tutta la bellezza e il fascino che dovevano essere destinate a due persone…Come possono due donne così diverse, eppure biologicamente identiche, vivere costantemente insieme? Tra odio e amore estremi, Moto Hagio esplora le profondità della mente e il significato della vita in un dramma psicologico che non può lasciare indifferenti.

Lady Oscar Collection – Le Rose Di Versailles 1

Di Riyoko Ikeda

€ 14,00

Le Rose di Versailles, in cinque volumi in grande formato, ognuno con tutte le pagine a colori previste in originale e gallery delle illustrazioni uscite all’epoca della prima serializzazione su rivista.

Steins;Gate Zero 3

Di Taka Himeno

€ 6,00

Novembre 2010, linea di universo β. Dopo aver superato numerose difficoltà e situazioni dolorose, Rintaro Okabe si è arreso e ha rinunciato a salvare lei. Ormai trascorre la sua vita tra amarezza e rimpianti, finché un giorno…davanti a lui compare un’altra ragazza. Il loro incontro casuale metterà in moto ancora una volta gli ingranaggi del destino…

Sword Art Online Novel 14 – Alicization Uniting

Di Reki Kawahara, abec

€ 14,00

Kirito ed Eugeo pensavano di affrontare insieme le sfide della Cattedrale della Chiesa Assiomatica, ma si ritrovano separati: Kirito, affiancato da un’improbabile, alleata, dovrà cercare un modo alternativo per entrare nella fortezza, mentre Eugeo è costretto a vedersela da solo con i Cavalieri d’Integrità…Molte sorprese attendono i protagonisti nel nuovo volume della saga Alicization!

Sword Art Online Progressive 6

Di Reki Kawahara, Kiseki Himura

€ 5,90

Il reboot ufficiale della serie dalla fama internazionale! Durante una partita a un gioco di realtà virtuale, la giovane Asuna Yuuki resta intrappolata suo malgrado nel mondo videoludico di Sword Art Online, insieme a migliaia di altri giocatori. Armata delle sue brillanti doti di studentessa, la ragazza dovrà imparare il più in fretta possibile la meccanica del gioco, per riuscire a terminarlo…o la sua permanenza in SAO non avrà mai fine!

Le uscite manga J-POP del 27 Gennaio 2021 – Ristampe

Dead Tube 2;

Horimiya 1, 6, 14;

Il Gioco Del Gatto e del Topo;

Innocent Rouge 11;

Jackass!;

Kakegurui 1, 2, 3;

Kakegurui Twin 1, 2;

Killing Stalking 4;

Killing Stalking Stag. II- 2;

La Via Del Grembiule 2;

Love Whispers, Even In The Rusted Night;

Made In Abyss 1, 2, 8;

Rising Of The Shield Hero 5;

Sun Ken Rock 1;

Ten Count 6;

The Quintessential Quintuplets 1, 3, 4, 6, 7;

The Song Of Night And Day – La Canzone Di Yoru e Asa;

Toradora! 1;

Yarichin Bitch Club 1.

Le uscite manga J-POP del 27 Gennaio 2021 – Serie di nuovo disponibili

Bloom Into You;

Escape Journey;

Hell’s Paradise;

I Tre Adolf;

Overlord;

The Promised Neverland.

