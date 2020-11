5 Endeavor immune a Hellflame, si scalda facilmente

Sappiamo tutti che la peculiarità di Endeavor, non è la capacità di diventare come la torcia umana dei Fantastici 4, ma la sua barba, i suoi baffi e i suoi capelli perennemente infuocati.

Questo non è per fare show, né tanto meno un effetto creato dal reparto costumi di qualche spettacolo, lui lo fa ogni giorno apposta! forse per essere originale, chi lo sa! Fatto sta che questo suo look ci fa capire che lui è totalmente immune al suo quirk e al fuoco in generale, quindi non è possibile che possa bruciarsi in un incidente domestico o mentre cerca di domare un incendio boschivo (in questo caso è più probabile che lo appicchi lui, se non sta attento).

Ovviato il problema delle ustioni, il pro hero, a quanto detto nel capitolo 118 volume 20, non è immune al calore. Un abuso del suo potere, infatti, aumenterebbe velocemente il suo calore corporeo, facendo rallentare il suo metabolismo e rendendo difficile ogni attacco successivo. Ecco perché ha cercato una partner con un quirk di ghiaccio per poter evitare questo problema ai suoi figli.

Oltre a essere sensibile all’aumento di calore, Endeavor si scalda subito! Si può dire che il pro hero in questione non è uno dei più pacifici e perde subito le staffe. Ci credo che Shoto non vada così d’accordo col padre… anche le sue parole bruciano!