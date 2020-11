My Hero One’s Justice 2, disponibile Itsuka Kendo nel DLC 3

My Hero One’s Justice 2 ha visto oggi il debutto del terzo DLC grazie al quale i giocatori potranno giocare nei panni di Itsuka Kendo.

Sempre da oggi, Mercoledì 25 Novembre, è disponibile un nuovo costume pack che contiene un nuovo outfit da Cheerleader per Itsuka Kendo e due set di abiti da weekend, chiamati Serious Set e Lively Set.

Il Serious Set è per Izuku, Ochako, Iida e Todoroki, mentre il Lively Set veste Bakugo, Mineta, Kaminari e Ashido.

I personaggi dei due DLC precedenti sono Hawks e Mei Hatsume; ogni personaggio è disponibile come parte del Season Pass o acquistabile separatamente.

A proposito di My Hero One’s Justice 2

Basato sulla trasposizione animata dello shonen manga My Hero Academia di Kohei Horikoshi, My Hero One’s Justice 2 è disponibile dal 13 Marzo 2020 per PC, Sony PlayStation 4, Nintendo Switch e Microsoft Xbox One.

Bandai Namco Entertainment descrive così il gioco:

Attraversa la storia dell’anime e vivi battaglie memorabili e scene divenute iconiche. Riprendi l’avventura dopo la fine di MY HERO ONE’S JUSTICE e scopri cosa è accaduto a Deku e alla classe della U.A.

Il roster di MY HERO ONE’S JUSTICE è tornato e insieme a loro ci sono nuovi personaggi della serie. Insieme ai nuovi personaggi giocabili, crea il team dei tuoi sogni con l’eroe o il cattivo che preferisci. Combatti, metti insieme combo speciali e prova i Quirk per mettere al tappeto i tuoi avversari!

Carratteristiche chiave Basato sul famoso anime con protagonisti i personaggi più amati dai fan come Deku, All Might e Shigaraki.

Affronta le memorabili scene tratte dall’anime.

Sfrutta I fantastici quirk dei tuoi personaggi preferiti.

Costruisci la squadra dei tuoi sogni con i nuovi personaggi giocabili.

Acquista il videogioco per PlayStation 4