My Hero Academia 291 - l'Unione dei Villain nasconde un segreto?

L’Unione dei Villain nasconde un segreto? Sembrerebbe di sì almeno a giudicare dalla reazione avuta da uno dei suoi membri dopo le rivelazioni fatte da Dabi in mondovisione in My Hero Academia 291.

Le conseguenze della battaglia fra eroi e villain non saranno più soltanto fisiche ma anche psicologiche soprattutto per gli eroi a cui, come abbiamo letto, è stato inflitto un duro colpo.

Le rivelazioni di Dabi hanno gettato una lunghissima ombra sull’operato degli eroi in particolare di Endeavor e Hawk rispettivamente hero number one e hero number two.

Ma un villain sembra essere rimasto molto sorpreso dalle origini di Dabi, stiamo parlando di Mr Compress.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 291!

Stiamo parlando del singolare commento che il membro dell’Unione dei Villain si lascia scappare quando Dabi rivela in realtà di essere Toya, figlio di Endeavor e fratello maggiore di Shoto, creduto morto dopo un tragico incidente durante un allenamento del padre.

Mr Compress infatti esclama fra lo stupefatto: “un altro con una linea discendenza importante”.

Significa che fra le fila dell’Unione dei Villain c’è qualcun altro con un parente o discendente importante fra gli eroi? Ovviamente tutti gli indizi puntano alla rivelazione sulle origini di Tomura Shigaraki uno dei pochi membri dell’Unione dei Villain il cui passato è ancora completamente o quasi avvolto nel mistero.

I prossimi capitoli di My Hero Academia si prospettano davvero densi di rivelazioni!

My Hero Academia – il manga e l’anime

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 291 capitoli settimanali e i primi 276 sono raccolti in 28 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha). In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 25 volumi disponibili.

Il manga ha sperimentato la trasposizione di quattro serie animate con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit). Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione.

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit. Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING”, uscirà nelle sale italiane a data da destinarsi, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019. E’ in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

