My Hero Academia 291 - il ritorno di un eroe

Come ormai abbondantemente assodato la rivelazione di Dabi ha rappresentato, in My Hero Academia 291, il climax di una battaglia fra eroi e villain i cui strascichi non saranno più soltanto fisici ma anche psicologici soprattutto per gli eroi a cui è stato inflitto un duro colpo.

Le rivelazioni di Dabi infatti sono state fatte in mondovisione ed hanno gettato una lunghissima ombra sull’operato degli eroi in particolare di Endeavor e Hawk, rispettivamente hero number one e hero number two.

Tuttavia, in maniera inaspettata, alla fine del capitolo ha fatto ritorno anche un altro eroe. Di chi si tratta?

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 291!

Stiamo parlano di Best Jeanist che ha fatto una spettacolare entrata ad effetto in My Hero Academia 291.

L’eroe, il numero 3 nella classifica generale, si è calato grazie al suo quirk da un eroe sbaragliando i villain e attacando proprio Dabi.

Cosa comporterà il ritorno di Best Jeanist?

L’hero ha deciso di scendere in campo probabilmente per mostrare che gli eroi non hanno effettivamente ancora perso la battaglia anche se non è al meglio delle condizioni fisiche dopo l’attacco di All For One nella battaglia di Kamino che gli è costata un polmone.

Il suo grave infortunio è stato inoltre usato da Hawk per infiltrarsi fra i villain – facendo credere di averlo ucciso – ma di fatto Best Jeanist è un eroe oramai ritiratosi.

Quanto potrà essere utile il suo apporto nella battaglia e all’immagine degli eroi?

I prossimi capitoli di My Hero Academia si prospettano davvero densi di rivelazioni!

My Hero Academia – il manga e l’anime

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 291 capitoli settimanali e i primi 276 sono raccolti in 28 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha). In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 25 volumi disponibili.

Il manga ha sperimentato la trasposizione di quattro serie animate con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit). Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione.

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit. Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING”, uscirà nelle sale italiane a data da destinarsi, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019. E’ in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

