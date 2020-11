My Hero Academia non è estraneo al mondo di Funko Pop!, poiché le figure basate sulla serie di animazione sono fra le più vendute, e ora Hot Topic sta cercando di aggiungere altri grandi nuovi personaggi con un’ondata di Funko Pop! nuova di zecca.

I Funko Pop!, nel corso dei decenni da quando sono entrati prepotentemente in la scena nel 1998, si sono tuffati non solo nel mondo degli anime, ma anche nel cinema, nella televisione, nelle serie animate, nei videogiochi e, in generale, sono diventati rappresentativi di una lunghissima serie di personaggi tratti da altrettante opere.

Anche se nomi del calibro di Dragon Ball e One Piece sono alcuni degli anime più venduti nel formato dei Funko Pop!, My Hero Academia sta cercando di offrire ai fan l’opportunità di acquistare nuove figure!

L’account Twitter ufficiale di Funko ha condiviso alcune immagini e informazioni relative ai Funko Pop! che sono attualmente disponibili per il pre-ordine presso Hot Topic, dando ai fan una serie di nuove versioni degli eroi e dei villain di My Hero Academia che hanno contribuito a spingere Kohei Horikoshi a nuove vette di popolarità.

Si noti che la maggior parte di queste figure sono state svelate per la prima volta alla Fiera del Giocattolo 2020, ma quella di Present Mic sembra essere nuova:

Il 2020 è stato un grande anno per My Hero Academia, con il suo secondo lungometraggio, Heroes Rising, che segue Deku e il resto della Classe 1-A mentre tentano di fermare l’erede apparente di All For One, ed è in arrivo anche la quarta stagione dell’anime.

In questa ottica di espansione sempre maggiore del franchise, i fan di Deku e dei suoi amici continuano ad aumentare, e per tanti di loro sarà certamente una bella notizia sapere che possono espandere la propria collezione di memorabilia di My Hero Academia anche grazie a questi sfiziosi nuovi Pop!

Acquistate My Hero Academia: The Movie – Two Heroes QUI!