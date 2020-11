È difficile pensare a Tony Stark senza la sua armatura luccicante nei panni dell’eroe corazzato Iron Man. Ma a volte tendiamo a dimenticare che Tony Stark sotto quell’armatura super tecnologica, è un essere umano come tutti gli altri. Le nuove anticipazioni sul #6 di Iron Man procedono in quel senso.

ATTENZIONE! LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER!

In questo numero Tony Stark dovrà fare i conti con una ferita mortale. In seguito a uno scontro con Korvac, Tony Stark verrà ferito gravemente e per aiutarlo a rimanere stabile, Misty Knight e Halcyon decidono di tenerlo nella sua armatura. Questo stratagemma funzionerà fin troppo bene, e ora sembra che non possa togliersi l’armatura nemmeno per morire.

Stark è abituato a un reattore arc che influenza il suo stato di salute, essendo collegato al suo cuore. Ma fortunatamente il reattore ha viaggiato con lui e non ha dovuto indossare l’armatura per mantenerlo funzionante. Ma da solo il reattore arc non basterà più, a causa della gravità delle ferite, perché ora sembra che sia la sua armatura a tenere insieme il suo corpo.

Abbastanza follemente questo non gli impedisce di cercare di fermare Korvac, quindi speriamo, non si faccia ancora più male nello scontro.

Iron Man di Christopher Cantwell e Cafu

Dopo la rivoluzionaria mini-serie Iron Man 2020, l’originale Iron Man, Tony Stark è tornato nuovamente alla ribalta in una nuova serie regolare che riprende le atmosfere classiche dei suoi giorni più gloriosi come Vendicatore in armatura.

La Marvel ha così rilanciato la serie regolare del celebre Vendicatore in armatura affidando la gestione a Christopher Cantwell e a Cafu, rispettivamente ai testi e alle matite, team artistico che ha ereditato le redini creative del personaggio in seguito ai fatti di Iron Man 2020 narrati da Dan Slott, Christos Gage e Pete Woods.

Di seguito la sinossi del #6 di Iron Man:

“Dopo aver ricevuto un infortunio quasi mortale da parte di Korvac, Iron Man finisce in un triage di emergenza con la sua vita in prima linea. Halcyon e Misty Knight lavorano rapidamente per rinchiudere Tony nella sua armatura e arginare le sue ferite… ma ora non può togliersela o morirà. Con pezzi di metallo che tengono letteralmente insieme il suo corpo, Tony si riunisce con i suoi alleati, il tutto mentre cerca di non cedere alla sua rabbia per essere stato sconfitto da Korvac.

Con Hellcat alle corde psicologiche e gli altri suoi eroi compatrioti che si stanno riprendendo dalle loro esperienze di pre-morte, Tony può raccogliere ciò di cui ha bisogno per inseguire Korvac nello spazio e fermare la ricerca del potere supremo del semidio pazzo?”

