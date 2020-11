One Piece è un’opera davvero immensa, ma questo non basta per evitare che l’anime sia ancor più prolisso a causa dei filler. Nel caso di One Piece 951, l’intero combattimento di Zoro è stato ricreato appositamente per l’anime, cosa che a molti fan del manga non è andata giù.

Detto questo, non è lo scontro in sé a essere interessante, quanto ciò che presagisce: Zoro e Hiyori stanno per recarsi presso il Ponte dei Banditi per cercare di recuperare la terza, preziosissima spada di Zoro.

Purtroppo, la situazione non è certo più rosea nei pressi della Capitale dei Fiori: ormai i Pirati di Cappello di Paglia, i Pirati Heart e buona parte dei samurai e guerrieri arruolati per cercare di detronizzare Orochi e Kaido sono ben noti (divertitevi a osservare le rappresentazioni dei nostri eroi pirateschi in questi nuovi manifesti da ricercato!), senza contare che per la stragrande maggioranza sono stati pure arrestati.

Wano sembra essere sempre più un enorme carcere, e non solo per i prigionieri al suo interno: se è vero che nemici politici ed eversivi sono letteralmente dietro le sbarre, si può dire lo stesso, simbolicamente, per gli abitanti “liberi” di Wano, che vivono, se sono ricchi, in gabbie dorate isolati dalla realtà, mentre per tutti gli altri c’è un senso di solitudine e isolamento dalla società benestante che è una sorta di carcere mentale, e tutti insieme sono ingabbiati lì, a Wano, senza via di fuga. Ma sarò davvero così?

Certamente il piano è ora più in pericolo che mai, ma i Mugiwara non sono certo tipi che si arrendono per così poco!

Intanto, un altro grandissimo Capitano ha dato ennesima prova di lealtà e onore ai suoi amati compagni: sto parlando naturalmente di Trafalgar D. Water Law:

Va bene, lo ammetto: insieme a Portgas D. Ace, Law è il mio personaggio preferito di tutta l’opera creata da Eiichiro Oda. E in One Piece 951 non fa che riconfermarsi l’uomo tutto d’un pezzo che abbiamo imparato a conoscere.

I Pirati Heart fanno finalmente ritorno dai loro alleati, ma qualcosa non va: ricorderete di certo che Law si era imbattuto nell’Uomo di Paglia, Hawkins, e che quest’ultimo, per evitare di essere colpito, aveva usato il suo potere su tre dei membri della ciurma di Law. La situazione era in stallo, e finalmente in One Piece 951 si è sbloccata.

Law è un uomo incredibilmente pragmatico, intelligente e razionale (letteralmente l’opposto di Luffy), e arriverà a dire qualcosa a Hawkins che gli farà credere di essere davvero di fronte a un uomo che è capace di tutto.

Il fatto poi che Il Mago si ritrovi a essere prima il ricattatore e poi il ricattato fa riflettere su un dettaglio molto importante: Hawkins sa perfettamente che ad armi pari non avrebbe la benché minima speranza di uscire vivo da uno scontro con Law.

Ma ora, cosa ne sarà di Law? Il suo sorriso beffardo lascia intendere che abbia in mente qualcosa. Già, ma cosa?

