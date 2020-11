Il recente capitolo di One Piece, il 996, ha finalmente rivelato un gustoso assaggio della forza di Yamato dopo aver convinto gli appassionati in termini di coraggio e personalità.

Sebbene figlia dell’Imperatore Kaido, ovvero obiettivo finale dei pirati di Cappello di Paglia nella battaglia di Onigashima nel Paese di Wano, Yamato in realtà persegue gli obiettivi di Rufy e compagni poichè autoproclamatosi reincarnazione dell’acerrimo nemico del padre stesso: Oden Kozuki.

La forza impressionante di Yamato

Mentre, quindi, continua inesorabile la guerra sanguinosa ad Onigashima, abbiamo visto Yamato giungere in aiuto di Shinobu e Momonosuke poco prima di essere irreversibilmente catturati da uno degli alleati di Kaido, Sasaki dei Tobiroppo e la sua truppa corazzata.

Yamato, intenta a salvare Shinobu e Momo, riesce da sola a fare fuori tutta l’armata con il potere della sua arma contundente e in un certo momento sembra si stia evolvendo in una sorta di animale feroce.

Poco prima che possa completare la trasformazione, arriva Franky casualmente mentre sta affrontando il gigante Hacha. La forza del carpentiere è così devastante da buttare giù il soffitto dove si sta tenendo lo scontro… lasciando Sasaki interdetto.

Yamato approfitta dell’intervento di Franky per scappare via con Momo e Shinobu, ma non prima aver completato il lavoro stendendo Hacha con la propria tecnica “Narikabura Arrow” in maniera efficace.

Shinobu è ancora incredula per le azioni di Yamato poichè basta mettere in salvo Momonosuke, ma la figlia di Kaido non vuole assolutamente lasciare nessuno indietro perchè Oden non avrebbe mai commesso un gesto tanto meschino.

Dove leggere One Piece in Italia

Gli eventi sono narrati nel Capitolo 996 del manga di One Piece disponibile per la lettura gratuita e legale su MANGA Plus. L’edizione cartacea è edita in Italia da Star Comics.

