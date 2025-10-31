Zenigata e i Due Lupin: data di uscita del film anime in streaming

Era stato annunciato, ora abbiamo una data!

Lupin the IIIRD: Zenigata e i Due Lupin sarà disponibile in Italia a fine novembre sulle principali piattaforme streaming. Disponibile per il noleggio e per l’acquisto.

Attesissimo quarto e ultimo film della tetralogia diretta da Takeshi Koike che mostra il lato oscuro del celebre ladro creato da Monkey Punch, con un taglio narrativo adulto, in grado di soddisfare l’appassionato più esigente e i fan di vecchia data.

Quando un misterioso criminale inizia a compiere colpi identici a quelli del leggendario Lupin III, il detective Zenigata si ritrova a inseguire due Lupin contemporaneamente. Tradimenti, alleanze inaspettate e un intricato piano criminale porteranno Lupin a confrontarsi con il suo doppio e Zenigata con la sua missione più folle. Un thriller d’azione esplosivo tra Parigi, Tokyo e Casablanca, dove niente è come sembra.

Il film sarà disponibile dal 25 novembre.

Zenigata e i Due Lupin: la tetralogia

La Tetralogia di Lupin The IIIRD diretta da Takeshi Koike è composta da quattro film. Le pellicole esplorano il lato oscuro di Lupin e dei suoi compagni, con un’atmosfera hard boiled. Sono contenuti nel cofanetto home video uscito con Anime Factory e Plaion Pictures (non è più disponibile la versione Blu-ray ma solo DVD, sempre con card e booklet). La Lapide di Jigen Daisuke – Ishikawa Goemon Getto di Sangue – La bugia di Mine Fujiko.

Le caratteristiche della tetralogia sono: uno stile adulto, con elementi di violenza e crimine più espliciti. Ogni film si concentra in modo monografico su uno dei personaggi principali, approfondendone le storie: da Jigen a Goemon a Fujiko fino a Zenigata, con comune denominatore sempre lui, il ladro gentiluomo.

Dall’omonima serie di manga incentrati sull’omonimo personaggio, Arsenio Lupin III, ideato nel 1967 dal mangaka Monkey Punch, liberamente ispirato al personaggio di Arsenio Lupin ideato da Maurice Leblanc. Dai fumetti sono state tratte varie trasposizioni anime televisive e cinematografiche, lungometraggi live-action e tanto merchandising ispirato ai personaggi della serie.