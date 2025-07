Lupin III: La stirpe immortale e Zenigata e i Due Lupin in Italia

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell’offerta anime, cinematografica e home video, è orgogliosa di riportare al cinema e nelle case degli italiani il ladro più famoso al mondo grazie all’acquisizione di due nuovi capitoli della celebre saga di Lupin III.

Lupin The IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale e Lupin The IIIRD – Zenigata e i due Lupin, che promettono di emozionare, rispettivamente sul grande e sul piccolo schermo, fan di tutte le età con avventure ricche di suspense, azione e colpi di scena.

Dopo 30 anni di attesa, questo autunno, l’iconico Lupin III, tra i personaggi anime più amati in Italia, ritorna al cinema con Lupin The IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale, un’animazione 2D mozzafiato con lo stile inconfondibile del regista Takeshi Koike (Animatrix, Redline). Al regista, oltre 10 anni fa, è stato affidato il compito di dare nuova linfa al brand tornando alle origini del manga ideato da Monkey Punch, inaugurando questa missione con la serie del 2012 Lupin the IIIRD – La donna chiamata Fujiko Mine. Questo nuovo film costituisce quindi l’apice del lavoro di Koike, portando sul grande schermo il “vero” Lupin come mai visto prima, con una storia che segna un nuovo inizio per il famigerato ladro, perfetta per i fan del franchise così come per le nuove generazioni.

Ma le novità non finiscono qui! Sempre questo autunno, sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali anche Lupin the IIIRD – Zenigata e i due Lupin, capitolo conclusivo della tetralogia di OVA firmata dallo stesso Takeshi Koike. I primi tre capitoli sono arrivati in Italia sempre grazie ad Anime Factory riscuotendo grande successo nella loro edizione home video e in digital download. Dopo aver puntato i riflettori su Jigen, Goemon e Fujiko, questa nuova avventura innalza a protagonista l’ispettore Zenigata, stavolta alle prese con ben due Lupin. Un finale esplosivo che arricchisce ulteriormente l’universo di Lupin offrendo ai fan uno sguardo inedito e intrigante sul rapporto tra l’inafferrabile ladro e l’instancabile tutore della legge.

Lupin The IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale

Quando viene a sapere di un leggendario tesoro, nascosto su un’isola che non compare su alcuna mappa, Lupin progetta un nuovo colpo impossibile. Giunto sull’isola spettrale, ad accoglierlo è una nube di veleno letale sprigionata da Muom, essere immortale che sogna di rifondare il mondo dalle sue ceneri. Accompagnato dagli inseparabili Jigen, Goemon e Fujiko, il ladro leggendario ha sole 24 ore per sopravvivere. Ma come si sconfigge un nemico che non può morire?

Lupin The IIIRD – Zenigata e i due Lupin

La calma di un aeroporto nella gelida Roviet è infranta da un terribile attentato. Al suo arrivo sul posto, l’ispettore Zenigata rimane incredulo nello scoprire il volto del colpevole: il leggendario Lupin III. Il poliziotto si lancia al suo inseguimento, ma al momento del confronto, capisce di avere davanti “un altro” Lupin, che si dichiara innocente. Mentre il mondo dà la caccia al famoso ladro, credendolo un terrorista, Zenigata si schiera dalla parte di Lupin credendo nella sua innocenza. Una cospirazione nazionale, la verità dietro l’attentato terroristico e l’incrocio tra i due Lupin: le convinzioni di Zenigata verranno messe alla prova. Si alza il sipario sul film d’azione più intenso, passionale e malinconico della storia della serie.

L’autunno 2025 si preannuncia quindi come un periodo ricco di emozioni per tutti i fan degli anime. Potranno riscoprire (o scoprire) l’indimenticabile Lupin in due appuntamenti assolutamente imperdibili.

Nel frattempo, tutti hanno la possibilità di godersi l’intera serie di OVA firmata Koike sia in home video, sia in digitale:

HOME VIDEO:

– Lupin The IIIRD – La Trilogia

DIGITALE:

– La Lapide di Jigen Daisuke

– Ishikawa Goemon getto di sangue

– La bugia di Mine Fujiko