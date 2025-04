Yu-Gi-Oh!: Konami Animation lancia il nuovo web anime del franchise

Konami ha pubblicato su YouTube il primo episodio della sua serie web di Yu-Gi-Oh! Card Game The Chronicles. The Chronicles è stato annunciato per la prima volta a dicembre 2024 e si concentrerà sui personaggi delle carte piuttosto che sui duellanti. La serie web offre agli spettatori brevi approfondimenti su varie carte animate. Il primo episodio dell’anime ufficiale di Yu-Gi-Oh! Card Game The Chronicles dura solo 4 minuti e si concentra su Sky Striker Ace, un archetipo di carta che i giocatori possono usare nei loro mazzi. L’archetipo è incentrato su Raye, una soldatessa e carta mostro del gioco principale.

Ogni nuovo episodio della serie verrà pubblicato mensilmente su YouTube. Yu-Gi-Oh! Card Game The Chronicles è uno dei primi grandi progetti prodotti dal neo-costituito studio di animazione Konami Animation. Tradizionalmente, l’anime di Yu-Gi-Oh veniva prodotto da Gallop Studio, mentre Konami si occupava principalmente della produzione e della distribuzione del gioco di carte. Yu-Gi-Oh! Vrains è stato l’ultimo anime su cui Gallop ha lavorato e i due sequel intitolati Sevens e Go Rush, sono stati prodotti da Bridge. Con la creazione di Konami Animation, si ipotizza che l’azienda voglia snellire la produzione dell’anime e riunire tutte le componenti del brand sotto lo stesso tetto. Sarebbe più facile per l’azienda non affidarsi così pesantemente ad altre aziende per la produzione delle serie anime di Yu-Gi-Oh!

L’episodio di Chronicles inizia in media res, con Raye che pilota un aereo verso una misteriosa macchina corazzata nel bel mezzo del nulla. Raye e le altre carte Sky Striker possono trasformarsi in diverse forme, come evidenziato nel primo episodio di Chronicles. I giocatori possono scambiare le carte per conferirle nuove abilità e costruire un mazzo attorno a lei. La leggenda di Raye narra che possa evocare e controllare armi di grandi dimensioni a piacimento e che viva in un mondo abitato da macchine.

Nel primo episodio di Chronicles, Raye si trasforma in Sky Striker Ace – Kagari, un tipo di mostro diverso nel gioco di carte. Raye, nei panni di Kagari, si tuffa nella macchina con la visione di un’altra ragazza di nome Roz che le appare nella mente. Roz è un’altra carta Asso di Sky Striker, e le animazioni precedenti mostravano Raye e Roz combattere.

Raye evoca una lama gigantesca che si scontra con la spada della macchina. Si fa strada tra le macerie e taglia a metà l’avversario. Il cortometraggio non fornisce alcun approfondimento o contesto alla situazione, catapultando gli spettatori nel mezzo del conflitto con scarsa comprensione dei personaggi principali o delle ambientazioni. Non si sa se il prossimo episodio di Yu-Gi-Oh! Card Game The Chronicles continuerà la storia di Sky Striker o passerà al set di carte successivo in quanto Konami ha già annunciato che l’archetipo Fallen of Albaz sarà al centro dell’attenzione in questa stagione di The Chronicles.