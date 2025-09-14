News Anime
Yomi no Tsugai: Quando arriva l’anime della Arakawa (Fullmetal Alchemist)?
Marco Strignano 14/09/2025
Yomi no tsugai è un manga shonen soprannaturale scritto e disegnato da Hiromu Arakawa, famosa in tutto il mondo per la serie di successo Fullmetal Alchemist.
Per tutti i fan della mangaka in questione, ci sono notizie importantissime, rivelate in occasione dell’evento Aniplex Online Fest, dove Aniplex ha annunciato il periodo di uscita dell’adattamento anime del manga Yomi no Tsugai.
Tale annuncio è accompagnato da un imperdibile trailer che riportiamo in fondo.
L’adattamento anime di Yomi no Tsugai farà il suo debutto nel 2026 in streaming su Crunchyroll, quindi le vicende di Yuru, il protagonista dell’opera, saranno visibili l’anno prossimo.
Al momento non si conoscono informazioni più dettagliate su una possibile data di uscita, ma i fan potranno senz’altro gioire di questo aggiornamento.
Lo studio di animazione che lavorerà all’adattamento anime sarà Studio BONES, famoso per aver lavorato alla serie televisiva di My Hero Academia, e la regia sarà assegnata a Masahiro Andou. Noboru Takagi si occuperà della supervisione della sceneggiatura e Nobuhiro Arai si occuperà del design dei personaggi.
Per quanto riguarda il cast del doppiaggio, attualmente trovano conferma Kenshō Ono nel ruolo di Yuru, Yume Miyamoto che doppierà Asa, Yūichi Nakamura interpreterà Dera e Misaki Kuno darà la sua voce a Gabu-chan.
Gli eventi di Yomi no Tsugai ruotano attorno al giovane Yuru, che vive felicemente in un remoto villaggio di montagna sotto lo sguardo vigile di due guardiani di pietra.
Il protagonista vive felicemente dei frutti della terra, rimanendo vicino all’unica famiglia che gli è rimasta: Asa, la sua preziosa sorella gemella che svolge un misterioso “dovere” per conto del villaggio, rinchiusa in una gabbia.
Un giorno, il villaggio viene annientato da un gruppo di uomini armati a bordo di elicotteri per trovare Yuru.
Il ragazzo cerca sua sorella, trovando un cadavere, mentre la persona che l’ha uccisa afferma di essere la vera sorella gemella di Yuru.
