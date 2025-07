Daemons of the Shadow Realm: annunciato l’anime tratto dal manga di Hiromu Arakawa

Daemons of the Shadow Realm, la nuova opera firmata da Hiromu Arakawa, diventerà un anime. L’annuncio è arrivato insieme alla conferma che al progetto lavoreranno Square Enix, Aniplex e Studio Bones, lo stesso team dietro a Fullmetal Alchemist.

Un team che richiama grandi aspettative

Insieme all’annuncio, è stata pubblicata una teaser visual e un primo video speciale che mostra alcuni retroscena della produzione. Tra i dettagli rivelati, spiccano anche i nomi dello staff principale, anche se non tutti i ruoli sono stati ancora ufficializzati. La presenza di Studio Bones, già noto per l’elevata qualità tecnica dei suoi lavori, lascia sperare in una resa all’altezza della visione di Arakawa.

Una storia tutta da scoprire

Daemons of the Shadow Realm è un manga ancora relativamente recente, ma ha già saputo ritagliarsi uno spazio nel panorama shonen. Al centro della trama ci sono fratelli legati da un destino oscuro, con presenze sovrannaturali e conflitti dal tono cupo. I toni ricordano per certi versi quelli di Fullmetal Alchemist, ma con un approccio ancora più legato all’elemento fantastico e spirituale.

Disponibile anche in Italia

In Italia il manga è pubblicato da Panini Comics, con l’etichetta Planet Manga. I volumi sono già usciti e si trovano facilmente in fumetteria o online. Con l’arrivo dell’anime, è probabile che sempre più lettori si avvicinino alla serie, soprattutto chi ha apprezzato le storie precedenti di Hiromu Arakawa.

In arrivo anche su Crunchyroll

L’anime arriverà su Crunchyroll, ma al momento non è ancora stata comunicata una data. Vista l’attenzione che ha già generato l’annuncio, è facile immaginare che ne sapremo di più molto presto. Il progetto si presenta come una delle produzioni più attese tra quelle annunciate di recente, e i fan di Arakawa possono iniziare a prepararsi a un nuovo viaggio tra misteri e legami fraterni.