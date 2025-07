Yomi no Tsugai: il manga di Hiromu Arakawa verso l’anime? Un indizio arriva da Aniplex

Potrebbe essere molto vicino l’annuncio ufficiale dell’adattamento anime di Yomi no Tsugai – Daemons of the Shadow Realm. È stato infatti scoperto un dominio web legato all’ultima opera di Hiromu Arakawa, celebre autrice di Fullmetal Alchemist, registrato direttamente da Aniplex. L’indirizzo, ancora inattivo, suggerisce che un annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, forse già il 5 luglio 2025.

Un progetto in sviluppo?

L’apertura di un sito dedicato non rappresenta una conferma, ma è spesso il primo passo verso una produzione anime. In passato, mosse simili hanno preceduto comunicazioni ufficiali nel giro di pochi giorni. Il nome coinvolto, Aniplex, lascia intendere un progetto di una certa rilevanza, considerando la sua esperienza con titoli di alto profilo.

Un racconto oscuro e ricco d’azione

Il manga, ancora in corso in Giappone e edito in Italia da Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga, è ambientato in un villaggio isolato tra le montagne. Il protagonista, un ragazzo che vive come cacciatore, scopre una verità scioccante quando un gruppo armato fa irruzione nel suo mondo e massacra chi gli sta attorno. Le certezze crollano e si ritrova a dover fare i conti con una realtà molto diversa da quella che credeva di conoscere, compresa la vera identità di quella che credeva fosse sua sorella.

Creature misteriose e forze soprannaturali

Elemento centrale della storia sono i “Tsugai”, una coppia di entità sovrannaturali legate al protagonista. Queste figure, misteriose e potenti, danno il titolo all’opera e ne rappresentano il cuore visivo e narrativo. L’equilibrio tra azione e mistero rende il manga affascinante, con una tensione crescente che si riflette anche nei disegni sempre più dinamici.

Un’altra scommessa per Arakawa

Dopo il successo di Fullmetal Alchemist e di Silver Spoon, Hiromu Arakawa torna a esplorare il lato più cupo del suo stile narrativo. Se l’adattamento anime verrà confermato, sarà interessante vedere come verranno resi in animazione i momenti più intensi e le atmosfere inquietanti del manga.