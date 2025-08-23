Yomi no Tsugai: novità sull’anime di Hiromu Arakawa all’Aniplex Online Fest

Hiromu Arakawa, conosciuta in tutto il mondo per Fullmetal Alchemist, sta lavorando a una nuova opera che avrà presto il suo adattamento animato: Yomi no Tsugai – Daemons of the Shadow Realm. Il 13 settembre, durante l’Aniplex Online Fest 2025, saranno rivelate nuove informazioni sull’anime.

Alla produzione troviamo lo studio Bones Film, mentre la regia è affidata a Masahiro Andou, già dietro a titoli come Blast of Tempest. Un’accoppiata che fa ben sperare i fan, visto il livello delle persone coinvolte.

La storia segue un giovane cacciatore che vive in un piccolo villaggio di montagna. La sua vita viene sconvolta quando un gruppo di soldati attacca e distrugge la comunità. Da lì in poi, il ragazzo inizia a dubitare di tutto quello che sapeva: persino la sorella, con cui ha sempre vissuto, sembra nascondere un segreto. Al centro di questo mistero ci sono anche due creature soprannaturali chiamate Daemons, legate in modo profondo al destino del protagonista e del villaggio.

Il manga è iniziato in Giappone nel 2021 e fin da subito ha attirato l’attenzione dei lettori per il suo mix di azione, mistero e personaggi intensi. Non sorprende quindi che l’annuncio dell’anime abbia generato molta attesa. Dopo il successo di Fullmetal Alchemist e di Silver Spoon, i fan sono curiosi di vedere come Arakawa riuscirà ancora una volta a catturare il pubblico con una nuova storia.

Il 13 settembre sarà quindi un appuntamento importante per chi aspetta di sapere di più sull’adattamento. Con una trama carica di tensione e un team di produzione di alto livello, Yomi no Tsugai ha tutte le carte in regola per diventare uno degli anime più chiacchierati del prossimo anno.

Tutti questi elementi rendono l’attesa ancora più alta, con i fan curiosi di vedere non solo come verrà presentato l’anime, ma anche quali sorprese Aniplex e il team creativo avranno in serbo per dare il giusto risalto alla nuova opera di Arakawa.