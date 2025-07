Yasuhiro Nightow alla Palermo Comicon Convention 2025

Segnate le date: dall’11 al 14 settembre 2025 la Palermo Comicon Convention ospiterà Yasuhiro Nightow, autore di Trigun. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Magames, che sta preparando incontri, sessioni firme e altre attività dedicate ai fan del fumetto giapponese.

Un classico che non passa

Nato negli anni ’90, Trigun ha mescolato western spaziale, azione sopra le righe e domande morali tutt’altro che leggere. Prima il manga, poi l’anime (e più di recente Trigun Stampede) hanno portato Vash the Stampede a farsi conoscere in tutto il mondo. Molti lo ricordano per il suo ostinato pacifismo in un contesto brutale: sentirne parlare direttamente da Nightow sarà uno dei momenti più attesi dell’evento.

Trigun in Italia

Il manga di Trigun ha avuto una storia editoriale piuttosto ricca anche nel nostro Paese. La prima edizione italiana è arrivata grazie a Dynamic Italia, mentre in seguito Panini Comics, con l’etichetta Planet Manga, ha curato una riedizione della serie.

La continuazione, Trigun Maximum, è stata anch’essa pubblicata inizialmente da Dynamic Italia e successivamente proposta in una nuova veste da J-POP Manga, permettendo alle nuove generazioni di riscoprire l’opera di Nightow.

Incontri, firme, talk

Il programma completo è ancora in lavorazione, ma la convention ha già anticipato panel con l’autore, firmacopie e sessioni Q&A con traduzione. Se puntate all’autografo, portate i vostri volumi di Trigun (o gadget ufficiali): gli slot tendono a esaurirsi in fretta, quindi conviene seguire da vicino l’apertura delle prenotazioni e le eventuali regole su numero di pezzi firmabili.

Una fiera che cresce

Negli ultimi anni la Palermo Comicon Convention sta guadagnando attenzione grazie a ospiti internazionali, mostre a tema e un mix di manga, anime, cosplay e videogiochi. La presenza di Nightow rafforza l’identità della manifestazione come appuntamento nazionale, non solo locale, per chi segue la cultura pop giapponese.

In attesa di maggiori informazioni

I dettagli pratici, apertura biglietti, orari degli incontri con Nightow, modalità di accesso ai firmacopie, saranno condivisi nei prossimi mesi sui canali ufficiali della Palermo Comicon Convention e dell’Associazione Magames.