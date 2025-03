Trigun Stargaze: svelata la finestra di uscita dell’anime

Trigun è tornato sul piccolo schermo con Vash The Stampede dopo tanti anni con il recente adattamento anime dello Studio Orange. Dopo la conclusione della nuova storia di Vash, lo studio anime ha confermato che il ritorno della serie per concludere la lotta contro il suo nefasto fratello Knives. Annunciando che la serie sequel, Trigun Stargaze, avrebbe portato a termine questa storia incentrata sul pianeta Gunsmoke, Orange ha rilasciato un nuovo teaser per il prossimo anime rivelando la finestra di uscita della nuova stagione. Presentata come la “fase finale”, questa potrebbe essere l’ultimo capitolo dell’uomo da 60 miliardi di dollari.

A differenza dell’anime originale Trigun dello Studio Madhouse, Stampede ha apportato parecchie modifiche riguardo il viaggio di Vash. Mentre ci sono stati alcuni casi in cui l’anime è rimasto più vicino al manga originale, ce ne sono stati altri in cui Stampede ha provato a fare qualcosa di inedito e nuovo. Ad esempio, uno degli alleati di Vash e Wolfwood, Milly Thompson, deve ancora fare la sua apparizione nonostante abbia avuto un ruolo importante nella storia originale. Dunque è probabile che personaggi come Milly facciano la loro apparizione in Stargaze.

Trigun Stargaze tornerà l’anno prossimo nel 2026, anche se Studio Orange si è astenuto dal rivelare una data di uscita precisa. Il messaggio arriva con una nuova immagine di Vash creata dal character designer della serie Kiyotaka Oshiyama.

In una recente intervista con il produttore di Trigun Stargaze Yoshihiro Watanabe, ha rivelato quanto segue sul prossimo ritorno di Vash: “Per quanto riguarda il mangaka, Yasuhiro Nightow, è stato molto di supporto. E per Stargaze, lo è stato ancora di più. Lo scrittore, Tatsuro Inamoto, ha davvero aperto la sua prospettiva per adattarsi a tutte le forme di animazione. Elabora tutto e ci pensa costantemente. E’ un tipo creativo e la sua vita è tutta incentrata sull’animazione. Cerca costantemente di trovare modi per far progredire il team, guardando a dove potremmo arrivare“.

Fonte – Comicbook